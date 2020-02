Poco X2 : écran 120 Hz et quadruple capteur photo 64 MP à moins de 300€ !

Le Poco X2 est enfin officiel ! Lors d’une conférence en Inde, Poco a levé le voile sur le successeur tant attendu du Pocophone F1. Le smartphone se distingue notamment par son écran 120 Hz et son quadruple capteur photo de 64 mégapixels. Cerise sur le gâteau : le flagship est vendu sous la barre des 300 euros. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Ce mardi 4 février 2020, Poco a présenté le Poco X2, le successeur du Pocophone F1 lancé en 2018, lors d’une conférence à New Delhi (Inde). Comme prévu, le smartphone est une simple version du Redmi K30 destinée au marché internationale. Pour mémoire, le Redmi K30 a été lancé en décembre dernier sur le marché chinois.

Snapdragon 730G et batterie 4500 mAh

Le Poco X2 est recouvert d’un écran de 6,67 pouces marqué par un large poinçon. Du reste, l’écran dispose d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, comme les Galaxy S20 de Samsung, l’Asus Rog Phone II ou le Razer Phone 2 par exemple. Une fréquence de rafraîchissement élevée signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est plus important. Plus la fréquence est élevée plus une séquence est fluide : c’est donc l’idéal pour jouer à des jeux sur mobile.

Le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 730G de Qualcomm, un chipset réservé aux terminaux milieu de gamme, épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive. Les acheteurs peuvent opter pour 64, 128 ou 256 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide de 27W. Enfin, le lecteur d'empreintes digitales est positionné sur la tranche près du bouton d’alimentation.

Poco a aussi mis le paquet sur la photographie. Le Poco X2 est en effet équipé d’un double capteur photo frontal disposé dans un trou et d’un quadruple capteur photo à l’arrière. L’appareil photo dorsal est composé d’un module principal de 64 mégapixels (le Sony IMX686), d’un second capteur de 8 mégapixels et de deux capteurs 2 mégapixels supplémentaires.

Date de sortie et prix

Le Poco X2 sera commercialisé sur le marché indien dès le 11 février 2020 au prix de départ de 15999 roupies, soit approximativement 200 euros. L’édition avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage grimpe aux alentours des 250 euros.

Pour l’heure, rien n’indique que le Poco X2 arrive en Europe. Néanmoins, le Redmi K30 pourrait bien débarquer sur le marché européen dans les mois à venir sous une autre appellation. On vous en dit plus dès que possible sur le Poco X2. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur ce nouveau Pocophone dans les commentaires ci-dessous.