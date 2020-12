Xiaomi Mi 11 5G officiel : Snapdragon 888, photo 108 MP, écran 2K 120 Hz, le flagship ultime

Xiaomi vient de lever le voile sur le Mi 11 lors d'une conférence organisée en Chine. Le smartphone se distingue par la présence d'un écran 2K 120 Hz, d'un SoC Snapdragon 888, de MIUI 12.5 et et d'un triple capteur photo au dos. Prix, fiche technique, date de sortie…On vous dit tout sur le nouveau fleuron de la marque chinoise.

Comme prévu, c'est lors de sa conférence chinoise du lundi 28 décembre que Xiaomi a levé le voile sur le Xiaomi Mi 11 . La firme chinoise coupe ainsi l'herbe sous les pieds de ses concurrentes en commercialisant le premier smartphone alimenté par le SoC Snapdragon 888, le nouveau chipset gravé en 5 nm de Qualcomm.

Dans la foulée, Xiaomi a levé le voile sur MIUI 12.5, une nouvelle version de sa surcouche Android. Cette nouvelle itération basée sur Android 11 est préinstallée sur les Mi 11.

Le Mi 11 profite d'un design totalement inédit à l'arrière

Lorsque l'on découvre le Mi 11, le premier élément que l'on remarque, c'est sans nul doute l'arrière de l'arrière et son ilot destiné à accueillir le triple capteur photo. Celui-ci se présente sous la forme d'un petit bloc aux bords largement arrondis. On n'a jamais vu un tel design sur un smartphone, et le résultat semble plutôt réussi.

L'appareil profite en façade, tout comme à l'arrière, de bords incurvés. Xiaomi semble également revenir à un modèle plus compact que les Mi 10 ou Mi 10T. Le Mi 11 ne fait que XX mm d'épaisseur. L'ensemble paraît plutôt classieux et résistant, Xiaomi ayant insisté sur le fait que son smartphone profite de la technologie Corning Gorilla Glass Victus durant la présentation.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi Mi 11 ?

Le Mi 11 est recouvert d'une dalle tactile de 6,81 pouces. Le smartphone est construit autour d'un écran 120 Hz OLED avec une définition 2K. Mais l'un des principaux atouts du Mi 11, c'est sans nul doute d'être propulsé par le SoC Snapdragon 888. Il s'agit du premier smartphone a être équipé du nouveau SoC de Qualcomm.

L'appareil est également épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Xiaomi propose également 128 ou 256 Go de stockage interne. Enfin, et comme on pouvait s'en douter, ce modèle est compatible 5G. Et pour encore plus de rapidité, l'appareil est également compatible Wi-Fi 6E.

Côté autonomie, le Mi 11 profite d'une batterie de 4600 mAh. L'appareil profite d'une technologie de recharge rapide de 55W. La charge sans fil est également très rapide, puisqu'elle atteint 50W. Xiaomi annonce une charge complète en 53 minutes seulement.Enfin, Xiaomi intègre une recharge sans fil inversée de 10W.

Le son est quant à lui propulsé par des haut-parleurs stéréo Harman Kardon. Côté photo, on bénéficie d'un capteur photo de 108 MP (ouverture f /1.85), d'un module dédié à la macro 5 MP et d'un capteur de 13 MP pour l'ultra grand angle. Sur la face avant, l'appareil est doté d'une caméra frontale de 20 mégapixels (f/2.4).

Quel prix et quelle date de sortie ?

Xiaomi commercialise le Mi 11 à un prix de départ de 3999 yuans pour la version en 8 Go / 128 Go. Soit 500 €, environ. En France, on s'attend à un prix sensiblement plus élevé, même si celui-ci ne devrait pas atteindre le tarif du Mi 10 sorti début 2020.

Voici la grille tarifaire complète des différentes versions de l'appareil :

8 Go / 128 Go à 3999 yuans (500 € environ)

8 Go 256 Go à 4299 yuans (540 € environ)

12 Go + 256 Go à 4699 yuans (590 € environ)



Comme annoncé plus tôt, la boîte du Xiaomi Mi 11 sera exempte de chargeur. Une démarche déjà entreprise par Apple avec sa gamme d'iPhone 12, récemment rejoint par Samsung et ses Galaxy S21. Mais, car il y a un grand mais : en Chine, Xiaomi commercialise deux packs. L'un est dépourvu d'un chargeur, tandis que l'autre profite d'un chargeur GAN 55 W. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux packs sont commercialisés au même prix. En clair, le fabricant chinois laisse le choix au consommateur d'acquérir ou non le chargeur avec son smartphone, sans débourser un centime de plus.

Xiaomi propose le Mi 11 dans les coloris gris, bleu, blanc givré avec verre antireflet, violet et recouvert d'un cuir vegan beige. Notez enfin que Xiaomi a également prévu une Special Edition dont la particularité est d'offrir un dos strié. Le constructeur n'a pas encore dévoilé la date de lancement ou le prix de son smartphone en dehors de la Chine. Xiaomi devrait très prochainement annoncer une conférence de lancement européenne. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de smartphones Xiaomi ? On attend votre avis dans les commentaires.