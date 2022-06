Le Xiaomi Mi 11 5G (256 Go) passe sous les 450 € avant les soldes d’été

Découvrez une bonne affaire à saisir sur la boutique en ligne SFR à propos du Xiaomi Mi 11. Proposé dans sa version 256 Go, le smartphone 5G de la marque chinoise passe sous les 450 euros avant les soldes d'été 2022.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le OPPO Find X3 Lite à moins de 200 euros, c'est au tour d'un autre smartphone 5G d'être en promotion sur la boutique en ligne SFR et ce, avant les soldes d'été 2022.

Proposé dans son modèle 256 Go et en deux coloris au choix, le Xiaomi Mi 11 est vendu par l'opérateur au carré rouge au tarif de 449 euros au lieu de 649,90 euros ; soit une réduction de 200 euros par rapport au prix affiché par le store français de Xiaomi.

Arrivé en France durant l'hiver 2021, le Mi 11 de Xiaomi associé au bon plan SFR est un smartphone doté d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en QHD+ de 1440 x 3200 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4600 mAh compatible avec la charge rapide et filaire et du système d'exploitation mobile Android avec une interface MIUI. Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP. Pour en savoir davantage sur le produit, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Xiaomi Mi 11.