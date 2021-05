Mi 11 Ultra : Xiaomi va améliorer l’écran arrière en ajoutant le support vidéo et mode portrait

Xiaomi a étonné tout le monde en ajoutant un petit écran à l’arrière de son Mi 11 Ultra et compte bien continuer de l’améliorer. Une fuite affirme en effet que ce dernier prendra bientôt en charge l’enregistrement de vidéos et plusieurs fonctionnalités photo, comme le mode portrait. Les utilisateurs de la bêta peuvent déjà tester ces nouveautés.

Le 29 mars dernier, Xiaomi a présenté le Mi 11 Ultra, dernier né de sa nouvelle gamme de flagships. Si celui-ci a pourtant été lancé aux côtés des Mi 11i et Mi 11 Lite, c’est bien lui qui a attiré tous les regards. Outre sa fiche technique remarquable, c’est surtout pour ses innovations qu’il est plébiscité, notamment ce petit écran 1,1 ” placé aux côtés des capteurs arrière. Ce dernier affiche entre autres les notifications, le niveau de la batterie, mais permet surtout de prendre des selfies en haute qualité grâce à l’immense capteur photo ISOCELL GN2 de Samsung.

Déjà bien pratique, Xiaomi ne compte pas pour autant le laisser tel quel. D’après un leaker bien informé, le constructeur chinois est déjà en train de préparer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Ces dernières seraient disponibles dans une bêta interne, et devraient donc être prochainement pour le grand public. Parmi les nouveautés, on retrouve notamment la prise en charge de l’enregistrement vidéo et l’amélioration de l’affichage photo avec plusieurs options.

Vidéo, mode photo, mode nuit, l’écran arrière du Mi 11 Ultra devient multitâche

Le support de la vidéo est une nouveauté qui en enchantera plus d’un. Il est déjà bien pratique de pouvoir utiliser le capteur arrière pour se prendre en photo, il le sera d’autant plus pour passer d’un champ à l’autre simplement en tournant son téléphone — et en conservant la même qualité d’image. Une fonctionnalité qui s’appliquera parfaitement aux vlogs et autres films de vacances.

Mais il n’agit pas de simplement prendre en charge la vidéo : tous les modes les plus utilisés sont également de la partie. Il sera ainsi possible de consulter ce petit écran pour réaliser des time-lapse ou des films en slow motion. Quant à la photo, elle se voit elle aussi dotée de plusieurs améliorations. Les adeptes du mode portrait se réjouiront de le voir prochainement débarquer. Le mode nuit, enfin, sera disponible.

Source : Weibo