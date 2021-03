Le Xiaomi Mi 11 Ultra embarque l’immense capteur photo ISOCELL GN2 de Samsung

Le Xiaomi Mi Ultra, l’édition la plus de gamme de la série, bénéficie d’un capteur photo conçu par Samsung, l’ISOCELL GN2. Plusieurs jours avant l’annonce, la marque chinoise vient d’annoncer officiellement la présence de cet immense module photo de 50 megapixels. Il s’agit du premier smartphone du marché à être équipé de cet objectif.

Xiaomi vient de publier une affiche confirmant l'intégration du capteur ISOCELL GN2 au sein du Mi 11 Ultra sur les réseaux sociaux chinois. Ce module, annoncé il y a quelques semaines par Samsung, se distingue par son gigantisme.

Successeur du ISOCELL GN1 annoncé en 2020, l'ISOCELL GN2 est tout simplement énorme. Il mesure 1/1,12 pouce, contre 1/1,31 pouce pour la génération précédente (réservée aux téléphones conçus par Vivo). Le module profite d'immenses pixels individuels mesurant 1,4 micron. C'est presque deux fois plus grand que les pixels présents sur certains capteurs photo haut de gamme. On pense notamment au capteur photo 108 mégapixels de Samsung.

Tout savoir sur l'ISOCELL GN2, l'immense capteur photo innovant du Xiaomi Mi 11 Ultra

Sans surprise, l'ISOCELL GN2 devrait permettre au Mi 11 Ultra de réaliser des photos de qualité même en basse luminosité. Les immenses pixels intégrés sont en effet capables de capter une importante quantité de lumière.

Notez que l'objectif embarque plusieurs technologies développées par Samsung, comme l’autofocus Dual Pixel Pro, “une solution innovante de mise au point automatique” dixit le fabricant, et le pixel-binning (qui permet de combiner 4 pixels pour concevoir une photo). L'ISOCELL GN2 est compatible avec l'enregistrement de vidéos en 8K/24 images par seconde, 4K/ 120 images par seconde et Full HD/ 480 images par seconde.

Pour rappel, Xiaomi va dévoiler le Mi 11 Ultra lors d’une conférence prévue le lundi 29 mars 2021. Lors de cet événement orienté vers le marché chinois, le constructeur annoncera aussi un Mi 11 Pro, une autre variante premium. Il se pourrait aussi que Xiaomi annonce le Mi 11 Lite, un autre smartphone plus abordable. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les Mi 11, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.