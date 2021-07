Android 12 : la bêta arrive sur les Xiaomi Mi 11 et Mi 10

Alors que la bêta d'Android 12 entre dans sa phase 3, c'est au tour ses smartphones Xiaomi d'entrer dans la danse. Une partie de ses Mi 11 et Mi 10 ont en effet accès à la mise à jour avant son déploiement officiel. Retrouvez la liste complète dans notre article ci-dessous.

Android 12 continue de faire son petit bonhomme de chemin sur les smartphones compatibles. Déjà disponibles sur les appareils Google Pixel, OnePlus, Oppo, ou encore Realme, d'autres attendent encore de pouvoir avoir un aperçu des nombreuses nouveautés qu'apportent la mise à jour. Si vous avez un téléphone Xiaomi, il se pourrait que cette attente arrive à son terme. En effet, le constructeur chinois a commencé à tester le système d'exploitation sur sa surcouche MIUI.

On retrouve ainsi les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra dans la liste, pour qui la bêta d'Android 12 est déjà disponible depuis quelques mois. À ceux-ci viennent s'ajouter les Mi 10 flagships et le Redmi K30S Ultra. Pour l'heure, on ne sait pas encore si Xiaomi effectue ses tests pour MIUI 12.5, ou l'arrivée prochaine de MIUI 13.

La liste des smartphones Xiaomi ayant accès la bêta publique d'Android 12

À ce jour, voici donc les smartphones Xiaomi sur lesquels vous pouvez installer la bêta d'Android 12 :

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Pro

Mi 10

Mi 10T Pro

Mi 10T

Redmi K30S Ultra

À terme, ce ne sont pas les seuls modèles qui auront droit à la mise à jour une fois le développement d'Android 12 terminé. On connaît également la liste complète des smartphones Xiaomi, Redmi et Pocco qui pourront installer Android 12 à son lancement officiel. La voici :

