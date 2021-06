Xiaomi Mi 11 : son écran se place dans les meilleurs du marché d’après DxOMark

L'écran du Xiaomi Mi 11 est passé entre les mains des experts de DxOMark. Avec 87 points, la dalle du Mi 11 se place dans les meilleures disponibles sur le segment des haut de gamme.

Officiellement présenté en décembre 2020 et disponible en France depuis le 8 février 2021, le Xiaomi Mi 11 continue d'être testé sous toutes les coutures par les experts du monde entier. Le dernier flagship du constructeur a par exemple survécu au test de résistance extrême du célèbre Youtubeur JerryRigEverything.

En outre, une vidéo benchmark a également prouvé les performances exceptionnelles du Mi 11 concernant la bande-passante Wi-Fi, reléguant au passage l'iPhone 12 Pro Max. Il convient de préciser que le smartphone détient un avantage considérable par rapport au porte-étendard d'Apple, à savoir une compatibilité avec la norme Wi-Fi 6E contre Wi-Fi 6 pour l'iPhone 12 Pro Max.

Cette fois-ci, ce sont les experts reconnus de DxOMark qui se sont penchés sur la dalle du Mi 11. Ainsi, l'écran du Mi 11 a obtenu l'excellente note de 87 points, le plaçant de fait “fermement dans la moitié supérieure de la base de données d'appareils testés jusqu'à présent. De plus il dépasse même le Mi 10 Ultra”. Notez que dans le cadre de ce test, les performances de la dalle du Mi 11 ont été comparées avec celle du OnePlus 8T, du Mi 10 Ultra et du Galaxy S21 Ultra.

Les qualités et les défauts de la dalle du Mi 11 d'après DxOMark

Parmi les principaux points forts retenus par DxOMark, on note :

une luminosité des vidéos bien adaptées, notamment pour les contenus HDR10

des couleurs précises dans l'ensemble

Une lisibilité optimale dans la plupart des conditions de test

Un aliasing bien géré dans les jeux vidéo

Attardons-nous ensuite sur les défauts majeurs repérés par les équipes de DxOMark :

L'adaptation de l'image à une lumière très vive peut altérer la fidélité des couleurs du rendu

Les détails les plus sombres sont difficiles à percevoir lors du visionnage de contenus en HDR10

Un manque de fluidité notable lors de la navigation sur certaines pages Web et dans l'app Galerie

Le zoom dans l'application Galerie n'est pas des plus précis

D'après DxOMark, les performances d'affichage du Mi 11 sont nettement supérieures dans presque toutes les catégories (lisibilité, couleur, vidéo, mouvement, toucher, artefacts) que celles du Mi 10 Ultra. “Les améliorations sont particulièrement notables dans la vidéo et le contrôle des artefacts, et il a également progressé dans la lisibilité, la couleur et le mouvement”. Seule la précision du tactile a déçu les équipes du DxOMark.

