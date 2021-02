Précommande Xiaomi Mi 11 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Xiaomi Mi 11, nouveau flagship de la firme chinoise est officiel. Annoncé le 8 février dernier, il est disponible à la précommande ce mardi 23 février. Les personnes voulant le recevoir le jour de sa sortie prévue le 9 mars 2021 peuvent d'ores et déjà le précommander. On fait le point sur les enseignes qui le proposent à la précommande.

💰Précommande Xiaomi Mi 11 : où l'acheter acheter au meilleur prix ?

C'est lors d'une conférence le 8 février 2021 que le Xiaomi Mi 11 a été officialisé. Le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur chinois sera disponible le 9 mars 2021 février 2021 au prix de départ de 749 € dans sa variante 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne sera disponible au prix de 799 € chez Orange, SFR, Bouygues, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et Mi Store.

Pour l'heure, le meilleur prix pour acheter le Xiaomi Mi 11 est du coté d'Amazon qui propose un bon d'achat de 100 euros pour l'achat du smartphone entre le 23 février et le 9 mars 2021. Le bon d'achat est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Le code sera valable pour tout achat effectué sur le site www.amazon.fr et portant sur tous les produits neufs expédiés et vendus par Amazon, à l'exception des livres, produits digitaux (MP3, ebooks, apps, jeux et logiciels en téléchargement, Abonnement Kindle, etc.), préparations pour nourrisson, cigarettes électroniques (y compris les e-liquides, recharges et accessoires), et chèques cadeaux.

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

Vous pouvez également bénéficier du paiement en 4 tranches sans frais et de la réparation gratuite de votre écran, utilisable une fois, pendant un an sur Mi.com et dans les Mi Store Xiaomi. Voici un petit récapitulatif des versions disponibles et leurs tarifs :

Xiaomi Mi 11 8 Go / 128 Go à 749 euros

Xiaomi Mi 11 8 Go / 256 Go à 799 euros

🔎Quelles différences entre le Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro ?

Le Xiaomi Mi 11 embarque le plus puissant des processeurs mobiles jamais conçus à ce jour, à savoir le Snapdragon 888. L'affichage est confié à un écran OLED 120 Hz de définition 2K. Son autonomie est quant à elle assurée par une batterie d'une capacité de 4 600 mAh compatible avec la recharge rapide 55W. Concernant la partie photo, le terminal embarque un triple capteur photo dont le principal de 108 mégapixels, le deuxième un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

Pas de grosses différences sur le papier entre le Xiaomi Mi 11 et Xiaomi Mi 11 Pro. La variante Pro se distingue grâce à une recharge filaire rapide de 120W, un zoom numérique 120x et une batterie de 5000 mAh. Enfin, du côté audio, rien ne change : on devrait profiter là aussi de deux haut-parleurs signés Harman Kardon, comme sur le Mi 11. Les deux smartphones sont également équipé du Wifi 6 et tournent sous Android 11 avec l'interface MIUI 12.5. Le Mi 11 Pro devrait arriver sur le marché français courant mars 2021.