Le nouveau format du Galaxy Z Fold 8 séduit tellement que Samsung n’arrive plus à suivre

Le Galaxy Z Fold 8 inaugure un format inédit chez Samsung sur un smartphone pliable. L’accueil du public dépasse largement les prévisions du constructeur. Les premières commandes en subissent déjà les conséquences aux États-Unis.

samsung galaxy z fold8

Les smartphones pliables évoluent peu d’une génération à l’autre. Le pliage en livre domine ce segment depuis sept ans, sans véritable rupture. Samsung a rompu cette routine cet été. Le constructeur a lancé un pliable dont le format se rapproche du ratio d’une tablette. La gamme s’est élargie en parallèle. Une capture en 200 MP avec HDR est apparue sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Le marché attendait de voir si ce renouvellement suffirait à relancer l’intérêt du public.

Nous avons pris en main le Galaxy Z Fold 8 et son écran plus large que haut dès sa présentation en juillet. La réponse du public est venue plus vite que prévu. Les commandes se sont accumulées dès l’ouverture des précommandes. Le constructeur peine désormais à tenir les dates de livraison annoncées. Plusieurs utilisateurs américains rapportent des échéances repoussées de plusieurs semaines. Une partie d’entre eux avait pourtant validé son achat dès les premiers jours.

Le Galaxy Z Fold 8 affiche des livraisons repoussées jusqu’au mois d’octobre

Le modèle le plus touché reste le Galaxy Z Fold 8 de 256 Go en coloris crème. Il est vendu par l’opérateur américain T-Mobile. Selon la boutique en ligne de Samsung, sa livraison n’est plus estimée avant le début du mois d’octobre. Le délai atteint donc près de deux mois pour les commandes récentes. Les déclinaisons débloquées en graphite et lavande, dans la même capacité, indiquent le 11 septembre. Le fabricant affiche un avertissement sur les combinaisons les plus demandées. La plupart des autres configurations restent annoncées pour le début du mois d’août, notamment les versions vendues par les opérateurs et celles dotées d’un stockage supérieur.

Certaines configurations du Galaxy Z Flip 8 et du Z Fold 8 Ultra glissent aussi vers septembre. Leurs versions débloquées restent prévues dans le courant du mois d’août. Ces relevés ne concernent que les États-Unis, où la distribution passe largement par les opérateurs mobiles. En France, le nouveau pliable de Samsung arrivera en boutique le 7 août à partir de 1 999 euros. Le constructeur ne communique aucun chiffre de ventes. Son calendrier de livraison reste pour l’instant le seul indicateur public de cet engouement.


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