Le Samsung Galaxy S27 traînerait toujours la même faiblesse depuis sept générations

Le Samsung Galaxy S27 se retrouve désormais dans un registre d’homologation chinois. Ce passage administratif donne un premier aperçu technique du téléphone. Les adeptes de charge accélérée pourraient ne pas apprécier ce qu’il annonce.

Les marques venues de Chine ont fortement accéléré dans ce domaine. Certains appareils refont entièrement le plein en une vingtaine de minutes et certains franchissent même 100 W. Samsung préfère depuis longtemps avancer avec beaucoup plus de retenue, au point de céder cet argument de vente à ses rivaux. Des images avaient déjà présenté un Galaxy S27 reprenant presque intégralement l’apparence du modèle précédent. Cette prudence pourrait également s’étendre à la recharge.

Le Galaxy S27 ainsi que sa déclinaison Plus sont maintenant référencés auprès de l’organisme chinois 3C. Cette procédure intervient généralement quelques mois en amont de la mise en vente. Les numéros SM-S9520 et SM-S9560 sont associés aux plafonds admis avec un câble. Lors de notre essai printanier, le Galaxy S26 proposait des chiffres strictement identiques. Le passage à la nouvelle génération ne s’accompagnerait d’aucun progrès sur ce point.

Galaxy S27 series may launch earlier than S26 series. – S26 series was spotted at 3C in January 2026 and went official in March.

– To recall, the S25 series was also 3C approved in September 2024 and went official in January 2025. Now that the S27 and S27+ have already appeared… https://t.co/o1N5zxFJJ5 — Anvin (@ZionsAnvin) September 2, 2026

Le Samsung Galaxy S27 resterait bloqué à 25 W de charge filaire

Selon les éléments du registre 3C, le Galaxy S27 plafonnerait à 25 W par câble, tandis que le Plus monterait jusqu’à 45 W. Ce premier plafond date du Galaxy S20 commercialisé en 2020 et n’a jamais augmenté. Sept générations se seraient succédé sans hausse. Pour les 45 W, cette puissance remonte au Galaxy S22+, arrivé en 2022. Les modèles Pro et Ultra ne figurent toujours pas dans ces registres. L’emballage contiendrait uniquement un câble USB-C, sans bloc secteur.

Tout en haut du catalogue, l’Ultra bénéficie d’un traitement différent. Cette année, Samsung a porté l’Ultra à 60 W, contrairement aux variantes moins chères, restées à leurs niveaux précédents. Le moment choisi pour ces homologations surprend également. Son devancier n’avait rejoint ce registre qu’en janvier 2026, avant une commercialisation en mars. La génération antérieure y apparaissait en revanche dès septembre 2024, avant une commercialisation au tout début de l’année suivante. Un référencement aussi anticipé pourrait annoncer un dévoilement avancé du Samsung Galaxy S27. Le constructeur de Corée du Sud n’a toutefois rien officialisé. Ces éléments reposent exclusivement sur des pièces administratives chinoises rendues publiques plusieurs mois avant la communication officielle.