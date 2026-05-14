Le Xiaomi 17 Max est officiel, voici les première images

Comme on le pressentait, Xiaomi accueille un nouveau modèle de smartphone au sein de son catalogue : le Xiaomi 17 Max.

Xiaomi 17 Max
Crédit : Xiaomi

Les fuites avaient vu juste. Le Xiaomi 17 Max est bien une réalité, et la marque a commencé à communiquer à son sujet. Comme son nom le laisse supposer, ce mobile se distingue par sa grande taille. Il est équipé d'un écran OLED plat de 6,9 pouces, entouré de discrètes bordures. L'intérêt de ce modèle est de proposer un grand format haut de gamme, mais à un prix plus abordable que celui du Xiaomi 17 Ultra, le maître de la photo, ou du Xiaomi 17 Pro Max et son second écran dorsal. On peut le considérer comme un Xiaomi 17 standard, mais en plus grand, ou comme un Xiaomi 17 Pro Max sans affichage à l'arrière.

Xiaomi a confirmé l'existence de trois coloris : blanc, bleu ciel et noir, ce dernier offrant une finition inspirée de la fibre de carbone. Il est déjà possible de réserver le smartphone en Chine, ce qui donne droit à des avantages. La date de sortie officielle n'a pas encore été révélée, mais le mobile devrait être rendu disponible avant la fin du mois de mai. Pour l'instant, on ne sait pas si le marché européen, déjà privé des Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, aura droit à ce Xiaomi 17 Max.

Un Xiaomi 17 Max doté d'une énorme batterie

Xiaomi n'a pas encore dévoilé toutes les caractéristiques techniques de ce smartphone. Mais un précédent rapport évoquait la présence d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, de 16 Go de RAM LPDDR5x et de 1 To de stockage UFS 4. L'autonomie serait confiée à une batterie d'une capacité de 8 000 mAh compatible avec la charge rapide filaire de 100 W. En cas de sortie en France, on peut parier que l'accumulateur sera moins généreux, comme c'est le cas pour celui du Xiaomi 17 Ultra (6 000 mAh en Europe et 6 800 mAh en Chine).

Xiaomi 17 Max
Crédit : Xiaomi

Pour l'appareil photo, on s'attend à un capteur principal de 200 MP d'une taille de 1/1,4 pouce, à un téléobjectif périscopique de 50 MP et à un ultra grand-angle de 50 MP également. Pour le reste, Xiaomi va sans doute nous en dire plus dans les prochains jours.


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