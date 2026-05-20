La batterie du Xiaomi 17 Max tient deux fois plus longtemps que celle de l’iPhone 17 Pro Max… selon Xiaomi

Xiaomi a publié une vidéo montrant que l'autonomie de son nouveau Xiaomi 17 Max est plus de deux fois supérieure à celle de l'iPhone 17 Pro Max, pourtant endurant.

Le Xiaomi 17 Max a été officialisé la semaine dernière, mais son lancement en bonne et due forme est prévu ce 21 mai 2026. Entre-temps, la marque a multiplié les messages sur les réseaux sociaux pour lancer la communication autour du produit et nous donner un aperçu de ses performances. Et on ne peut pas dire que le constructeur y aille de main morte.

On le sait, Xiaomi aime beaucoup comparer ses smartphones aux iPhone d'Apple pour vanter leurs qualités. Cette fois, la marque a réalisé un test d'autonomie entre le Xiaomi 17 Max et l'iPhone 17 Pro Max. Dans une vidéo publiée sur Weibo, on peut voir que son nouveau mobile reste actif alors que la batterie d'un premier, puis d'un second iPhone 17 Pro Max (allumé quand le second s'est éteint), se sont épuisés. Cette expérience fait dire à Xiaomi que son 17 Max offre une autonomie plus de deux fois supérieure à celle de l'iPhone 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Max vs iPhone 17 Pro max : un test d'autonomie qui arrange bien Xiaomi

Mais ces résultats sont à remettre en contexte. Oui, le Xiaomi 17 Max est doté d'une batterie à très forte capacité, de 8 000 mAh, contre 4 823 mAh pour le smartphone d'Apple (5 088 mAh pour le modèle sans emplacement pour carte SIM vendu aux États-Unis). Mais le test d'autonomie réalisé par Xiaomi ne nous dit pas grand-chose, puisqu'il ne prend pas en compte la consommation des applications, de l'appareil photo ou des communications. Sur ce point, on sait que les iPhone sont les mieux optimisés. En usage normal, il semble très improbable que le Xiaomi 17 Max soit deux fois plus endurant que l'iPhone 17 Pro Max.

Pour la promotion de son nouveau smartphone, Xiaomi avait déjà misé il y a quelques jours sur l'annonce de chiffres impressionnants concernant son appareil photo. On apprenait alors que le capteur photo de 200 MP du Xiaomi 17 Max peut produire des fichiers supérieurs à 100 Mo pour un seul cliché, ce qui est censé prouver qu'il capture de nombreux détails, et que la qualité photo est donc exceptionnelle, ce qui n'est pas forcément exact non plus. Le Xiaomi 17 Max est en tout cas un smartphone des superlatifs sur le papier, reste à savoir ce qu'il en sera en conditions d'usage réel.