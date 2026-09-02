La Galaxy Tab A11 est à moitié prix : l’expérience Samsung pour seulement 96 €

La Galaxy Tab A11, la tablette la plus accessible de Samsung, est à moins de 100 €. Si vous recherchez une petite tablette, signée Samsung de surcroît, c’est une opportunité à ne pas manquer.

Profiter de l’offre sur la Galaxy Tab A11

La Galaxy Tab A11 est une tablette compacte de 8,7 pouces destinée à ceux qui se passeraient bien d’un format de 11 pouces, plus courant de nos jours. Elle est plus facile à tenir pour lire, regarder une vidéo dans les transports ou pour occuper un enfant pendant un long trajet.

La tablette est affichée sur AliExpress à 108,47 € au lieu du prix conseillé de 179,99 €. Une réduction de 12 € se déduit ensuite au panier, avec le code promo PHD12, ce qui ramène le prix à 96,47 €. La livraison est gratuite depuis la France et le produit porte le label Marque+. En d’autres termes, AliExpress certifie la tablette authentique. Par rapport à son prix conseillé, vous économisez 83,53 €, soit un peu plus de 46 %.

Une petite tablette faite pour les usages du quotidien

La Galaxy Tab A11 pèse seulement 335 grammes et ne mesure que 8 mm d’épaisseur. Son écran de 8,7 pouces offre une définition de 1 340 x 800 pixels, ce qui est modeste, mais celle-ci reste suffisante pour une dalle de cette taille. Samsung propose ici un rafraîchissement à 90 Hz, sachant que sur ce segment, de nombreuses tablettes se limitent à 60 Hz.

Deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos sont également disponible, ainsi qu’une prise jack qui permet de brancher un casque ou des écouteurs filaires.

Pour propulser la Galaxy Tab A11, Samsung y a intégré un processeur Helio G99 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est taillée pour les usages de la plupart des gens : navigation, streaming, appels vidéo et petits jeux. Il faut aussi composer avec 64 Go de stockage, mais la bonne nouvelle, c’est qu’un emplacement microSD permet d’ajouter jusqu’à 2 To.

La tablette embarque par ailleurs une batterie de 5 100 mAh et un capteur photo de 8 MP à l’arrière. Le capteur selfie est d’une résolution de 5 M pour les visioconférences ou les appels avec la famille.

Le suivi logiciel constitue l’un de ses principaux avantages face aux tablettes premier prix de marques moins connues. Samsung prévoit des mises à jour de sécurité jusqu’en septembre 2032. Pour moins de 100 €, la Galaxy Tab A11 conviendra donc à la plupart des utilisateurs qui recherchent une tablette pas chère, avec en plus l’expérience One UI de la marque coréenne.