Dreame A1 Pro : 400 € de réduction sur cet excellent robot tondeuse qui va s’occuper tout seul de votre gazon

Vous attendez le week-end avec impatience pour pouvoir vous reposer, profiter de vos proches et vous amuser. Seul hic, c’est aussi le seul moment où vous pouvez vous occuper de tondre votre jardin. Heureusement, il existe aujourd’hui une solution pour vous délivrer de cette tâche : le robot tondeuse. En plus, en ce moment sur Amazon, l’excellent Dreame A1 Pro est à prix cassé.

Dreame A1 Pro

Vous connaissez déjà les robots aspirateurs ? Eh bien, le robot tondeuse fonctionne sur le même principe. Il dispose d’une base pour se recharger et il peut se programmer pour s’occuper tout seul de votre jardin pendant que vous n’êtes pas là. Si les premiers modèles de robots tondeuses nécessitaient d’installer un câble pour délimiter votre jardin, les modèles les plus récents disposent d’un système 3D pour cartographier votre terrain et pouvoir se repérer facilement.

C’est le cas du Dreame A1 Pro qui est un modèle complet et efficace qui peut s’occuper de surface de terrain pouvant atteindre les 2000 m2. Sorti à 1099 euros, ce modèle est aujourd’hui en promotion sur Amazon pour seulement 699 euros. Vous bénéficiez ainsi d’une belle promotion de 400 euros sur un modèle qui possède de nombreuses qualités. Et si c’était le moment pour vous équiper ?

Dreame A1 Pro : le robot tondeuse simple d’utilisation et ultra-autonome

Vous connaissez sûrement Dreame pour ses robots aspirateurs de grande qualité. La marque chinoise a décidé d’utiliser son savoir-faire pour proposer des robots tondeuses tout aussi efficaces et innovants. Ainsi, le Dreame A1 Pro dispose d’un système de cartographie 3D OmniSense. Il offre une précision au centimètre près et il est capable de détecter les objets pour les éviter. Si vous avez deux parcelles de gazon distinctes, le Dreame A1 Pro est capable de gérer deux cartes différentes et ainsi mémoriser vos deux terrains. Vous pouvez aussi délimiter des zones interdites comme des parterres de fleurs ou bien des salons de jardin.

Depuis l’application, vous pouvez régler la hauteur de tonte entre 3 et 7 centimètres. Avec ses roues tout terrain, il n’a pas peur des zones accidentées ni des dénivelés puisqu’il peut gravir des pentes jusqu’à 24°. Il peut passer très proche des bords pour ne rater aucune zone et il peut même s’occuper de couper vos bordures pour un résultat impeccable. Avec sa certification IPX6, il ne craint pas la pluie et vous pouvez le laver au jet d’eau. Il est aussi capable de détecter la pluie pour s’arrêter et reprendre dès que l’averse est passée.


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