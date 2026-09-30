Android Auto perd la fonction qui fait tout l’intérêt d’un pliable à clapet

Les pliables à clapet promettent de tout gérer écran fermé, Motorola Razr et Samsung Galaxy Z Flip en tête. Branchés à Android Auto, ils perdent pourtant une capacité élémentaire au volant. Aucun appel sortant ne part tant que le téléphone reste fermé.

motorola razr fold test

Brancher son smartphone à sa voiture relève désormais du réflexe pour des millions d’automobilistes. Navigation, musique, messages, tout remonte sur l’écran du tableau de bord. Un simple câble suffit, quand la connexion sans fil n’a pas déjà pris le relais. La firme de Mountain View a profondément remanié cette interface au printemps, puisque le déploiement de Gemini dans Android Auto a démarré en remplacement de Google Assistant. Ce virage vers l’IA a apporté des commandes vocales plus naturelles. Il a aussi laissé derrière lui une longue série de couacs.

Les ratés se sont accumulés depuis cette bascule. Un précédent dysfonctionnement empêchait déjà Gemini de lancer un appel depuis Android Auto, avec un message d’erreur systématique sur tous les modèles. Le cas signalé cette semaine vise une population bien plus étroite, puisque les conducteurs concernés partagent tous le même format de smartphone. Seuls les pliables à clapet se retrouvent pénalisés, ceux dont l’écran externe suffit à presque tout, comme le montrait notre test du Samsung Galaxy Z Flip 8. Encore faut-il les garder fermés.

Motorola et Google enquêtent sur des appels sortants bloqués quand le clapet reste fermé

Le fil de discussion ouvert sur le forum communautaire de Motorola décrit précisément le problème. Replié, le smartphone accepte les appels entrants sans broncher. À l’inverse, toute tentative d’appel sortant échoue, alors que Gemini annonce à voix haute qu’il compose le numéro. Rien ne se passe ensuite. Déplier l’appareil rétablit aussitôt la fonction. Google a lancé de son côté un fil équivalent sur son forum d’assistance Android Auto.

Aucun correctif n’a été publié à ce jour, ni par Motorola ni par Google. Ces signalements remontent à plusieurs mois et se poursuivent encore en septembre. D’après les conducteurs concernés, la panne coïncide avec l’arrivée de Gemini, sans qu’aucune des deux marques ne confirme ce lien. Manipuler son téléphone en roulant reste interdit par le code de la route, et l’interface embarquée existe justement pour éviter ce geste. La seule parade consiste pourtant à déplier son pliable avant chaque appel.


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