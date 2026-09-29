Panne majeure chez Spotify, voici comment accéder quand même à votre musique et à vos podcasts

Spotify rencontre des difficultés techniques dans le monde entier. Les utilisateurs sont empêchés d’accéder à leurs contenus sur l’application.

Spotify est en carafe. La plateforme de streaming musical est victime d’une panne majeure ce mardi 29 septembre 2026 en fin d’après-midi. Les problèmes techniques semblent concerner les utilisateurs du monde entier, indépendamment du fait qu’ils soient abonnés à la formule Premium ou qu’ils utilisent le service gratuitement. Le message d’erreur suivant apparaît : “La tentative de lecture de ce contenu prend un certain temps”.

Sur le site spécialié DownDetector, des milliers de rapports affluent pour signaler la panne. A 16 h 23, Spotify a pris la parole pour annoncer être au courant de la situation et d’être au travail pour l’examiner et la résoudre. A 19 h 08, il n’était toujours pas possible d’accéder normalement au service. Hors-ligne pendant plusieurs heures, Spotify connait un incident important, sans qu’on sache pour l’instant ce qui en est à l’origine.

Spotify : l’application est en panne, pas la verison web

“Nous sommes conscients de certains problèmes et sommes en train de les résoudre. En attendant, vous pouvez utiliser le lecteur Web”, indique Spotify. Les applications de bureau et mobiles souffrent, mais vous devriez donc pouvoir vous connecter et lancer la lecture de musique ou de podcasts depuis votre navigateur.

Sachez que vous devriez tout de même pouvoir lancer les contenus que vous avez enregistré en local sur votre appareil. Cette fonctionnalité est selon nos constatations bien disponible. Évitez par contre de supprimer l’application ou de vous déconnecter de votre compte. Vous pourriez ne pas réussir à vous reconnecter tant que la panne a toujours lieu, perdant ainsi l’accès aux téléchargements de votre bibliothèque.