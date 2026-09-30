GTA 6 : pour pousser le réalisme encore plus loin, Rockstar a implémenté le système météo le plus complexe de l’histoire

De nouvelles informations nous sont parvenues à propos de GTA 6 qui, une nouvelle fois, confirment la volonté de Rockstar de créer une véritable simulation de notre monde réel. Cela passera notamment par un système météo extrêmement complexe, qui aura un impact sur l’environnement et sur les personnages.

GTA 6

On entre dans la dernière ligne droite. Dans à peine plus d’un mois, le jeu le plus attendu de l’histoire du jeu vidéo sera enfin dans la nature. Aussi, GTA 6 n’a sûrement jamais fait autant de bruit qu’aujourd’hui. Il faut dire que la diffusion de son long trailer de gameplay en a fait saliver plus d’un, qui y ont vu là ce qui sera sans doute le jeu le plus “réaliste” jamais produit par Rockstar — ce qui, au vu du pedigree du studio, en dit long sur ses ambitions.

Mais là où Red Dead Redemption 2 s’est surtout concentré sur les animations et ses PNJ pour accentuer le sentiment d’immersion du joueur, GTA 6 promet déjà de mettre les bouchées doubles sur tous les aspects possibles et imaginables. Notamment, la météo. Dans un récent rapport de Game Informer, on apprend que Rockstar a apporté une attention toute particulière à ce système, afin de s’assurer que ce dernier soit aussi naturaliste que possible.

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Même la météo de GTA 6 devrait nous impressionner

Floride oblige, Rockstar a longuement réfléchi sur comment reproduire correctement le climat océanique et marécageux de la région. La météo aura ainsi sa propre physique. Les vents pourront pousser les objets dans le décor, bouger les cheveux des personnages et générer des vagues sur l’océan. Mais ça ne s’arrête pas là. Le vent sera également bloqué par les gros assets, comme les gratte-ciel ou autres bâtiments imposants, déviant ainsi sa course.

Qui dit climat tropical dit aussi tempête, voire cyclones. On devrait retrouver tout cela dans GTA 6, avec ce que cela implique de pluies torrentielles, de skybox nuageuses dynamiques et de lumières adaptatives. Une fois de plus, Rockstar semble avoir poussé le curseur encore plus loin en matière de sens du détail. Au risque, malgré lui, d’imposer un nouveau standard inatteignable par quiconque n’ayant pas son budget à disposition — soit, à peu de choses près, la Terre entière.


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