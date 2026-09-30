ChatGPT sauve un père de famille en repérant ce que personne n’avait vu durant le dîner

Au milieu du repas, un père de famille a vu ses gestes se dérégler, puis tout a semblé rentrer dans l’ordre. Ses proches ont décrit ces symptômes passagers à ChatGPT. La réponse du chatbot d’OpenAI les a conduits à l’hôpital le soir même.

L’intelligence artificielle occupe une place grandissante dans les réflexes de santé du grand public. Beaucoup d’internautes décrivent leurs symptômes à un robot conversationnel avant même d’appeler leur médecin. OpenAI a ouvert en janvier un espace ChatGPT Santé dédié aux questions médicales, relié aux dossiers hospitaliers et aux applications de suivi. Chaque semaine, la firme californienne revendique 230 millions de demandes de ce type. Le phénomène dépasse largement la curiosité.

Les performances de ces outils en contexte médical sont de mieux en mieux documentées. Face à des médecins aux urgences, un modèle d’IA a obtenu de meilleurs résultats sur de vrais patients. Ces travaux invitent toutefois à la prudence, et rappellent qu’un assistant trop rassurant fait courir un risque réel au patient pressé d’aller se coucher. Publié sur Reddit, un témoignage éclaire l’apport concret de ChatGPT dans ce moment de doute. Tout commence autour d’une table, un soir de repas familial.

ChatGPT a reconnu les signes d’un AVC derrière des symptômes en train de s’atténuer

Le récit publié sur Reddit raconte un dîner ordinaire, interrompu par des baguettes tombées plusieurs fois de la main droite du père, dont la bouche paraissait légèrement déformée et la voix sonnait étrangement. Son équilibre a vacillé quelques secondes. Puis les troubles se sont estompés, au point de convaincre presque tout le monde d’une simple fatigue. Malgré cette accalmie, l’auteur du message a décrit la scène à ChatGPT. L’assistant a répondu que ces signaux évoquaient un AVC et a poussé la famille à partir immédiatement aux urgences. L’hôpital a ensuite confirmé un AVC ischémique.

Les autorités sanitaires listent depuis longtemps ces signaux d’alerte. Faiblesse d’un côté du corps, trouble de la parole et perte d’équilibre imposent un appel aux secours sans attendre. OpenAI précise pour sa part que ChatGPT Santé accompagne le suivi médical sans le remplacer, et ne vise ni le diagnostic ni le traitement. Rien n’est acquis pour autant, car un pasteur américain poursuit justement la firme californienne après avoir renoncé à consulter sur la foi d’une réponse trop apaisante. Trop rassurant, un chatbot peut coûter très cher.