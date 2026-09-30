La nouvelle série Spider-Man d’Amazon adaptera une histoire controversée des comics

On en apprend plus sur la série qui succèdera à Spider-Man Noir sur Prime Video d’Amazon, après l’annulation de cette dernière. Notamment de quel arc narratif des comics elle s’inspirera.

Une série en chasse une autre. Les fans déçus d’apprendre que Spider-Man Noir avec Nicolas Cage sur Prime Video n’aura pas de saison 2 se consolent en se disant qu’une autre projet est en préparation. Amazon et Sony Pictures ont en effet passé un accord pour produire plusieurs œuvres liées à l’homme-araignée. Mais de quel arc narratif traitera la prochaine ? Ce n’est pas ça qui manque.

Des sources proches du dossier lâchent quelques informations qui, à ce stade, doivent être prises avec des pincettes. Notez également que nous allons spoiler des événements présents dans les comics, quand bien même cela ne veut pas dire qu’ils se retrouveront tels quels à l’écran. Cela étant dit, la nouvelle série Spider-Man d’Amazon devrait s’inspirer de la saga des clones, et plus précisément de la seconde, qui se focalise sur Ben Reilly et Kaine Parker, deux clones de Peter Parker.

Voici de quoi parlera la prochaine série Spider-Man sur Prime Video

Le nom de Ben Reilly ne vous ait pas inconnu puisque c’est celui du Spider-Man Noir incarné par Nicolas Cage. Dans les comics, c’est Peter Parker qui tient ce rôle, mais à cause d’une histoire de droits, Amazon a dû changer. Dans la deuxième saga des clones, Ben Reilly (de Ben, l’oncle de Peter Parker, et Reilly, nom de jeune fille de tante May) combat le crime en tant que Scarlet Spider. Kaine Parker, quant à lui, est le premier clone, raté, de Peter Parker.

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D’après certaines personnes, l’histoire racontera comment les deux feront face à la découverte de leurs origines, tandis que d’autres disent qu’elles se centrera sur ces dernières justement. On ignore si la série se servira du rebondissement très controversé présent dans les comics : Peter Parker est en réalité un clone, et Ben Reilly l’original. Devant la colère des fans, Marvel fera finalement machine arrière. La nouvelle série Spider-Man sera diffusée sur MGM+ puis sur Prime Video à une date encore indéterminée.

Source : Deadline