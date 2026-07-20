Quels jeux seront exclusifs à la Xbox ? Microsoft clarifie sa stratégie

Quelques semaines après l'annonce du retour des exclusivités Xbox, Microsoft explique un peu plus comment il compte sélectionner les titres. En sachant que le process n'est pas encore très clair même pour l'entreprise.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo de Xbox

Vous vous souvenez quand, en 2024, Xbox provoquait un séisme dans l'industrie du jeu vidéo en annonçant la fin des exclusivités sur la console ? Les joueurs PlayStation étaient ravis, mais l'euphorie n'a pas duré longtemps. Deux ans et un changement de dirigeant plus tard, la division Xbox de Microsoft fait machine arrière : les exclusivités sont de retour. À commencer par Gears of War : E-Day, prochain volet de la licence. Notez que les PC seront toujours servis.

La nouvelle a pris les gens de cours tout en les laissant perplexes. En plus de Gears of War, on sait par exemple que Clockwork Revolution, attendu pour 2027, sera aussi une exclusivité de la plateforme. Mais après ? Comment Xbox va choisir les prochains titres ? En juin 2026, Matt Booty, directeur du contenu chez Xbox, déclarait qu'il s'agirait de faire du cas-par-cas. Un mois plus tard, accompagné de Matthew Ball, directeur de la stratégie, l'homme tente de clarifier les choses.

Microsoft précise sa position sur les futures exclusivités Xbox

Spontanément, on imagine que tous les futurs jeux solo de Microsoft ne sont pas prévus pour la PlayStation. Mais non, enfin presque. Matt Booty rassure, puis sème le trouble : “Je ne m'attarderais pas trop sur [les jeux] solo. Je pense que c'est une bonne règle générale, mais ce n'est certainement pas une règle immuable“. Autrement dit, tous les jeux Microsoft pour un joueur ne seront pas des exclusivités, jusqu'à ce que Xbox décide de contraire. Nous ne sommes pas très avancés avec ça.

Lire aussi – Même Xbox ne sait pas combien la prochaine Xbox va coûter

Ce qui est sûr, c'est que la firme possède “un cadre pour ces sélections, y compris pour la manière dont [elle] les évalue“. En revanche, Booty avoue que la stratégie ne sera pas “évidente pour tous nos joueurs“, même s'il s'engage à ce que Xbox “clarifie ce point“. Espérons que l'entreprise le fera assez rapidement, parce que pour le moment, c'est assez confus.

Source : GamesRadar


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