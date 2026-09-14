La Nintendo Switch 2 perd près de 100 € pour la French Week : la hausse de prix est déjà oubliée

Le prix conseillé de la Nintendo Switch 2 est récemment passé à 499,99 €, mais la console coûte beaucoup moins cher pendant la French Week d’AliExpress. Avec le code PHD45, elle revient à moins de 400 € désormais.

Nintendo Switch 2

Nintendo conseille désormais la Switch 2 à 499,99 € en France, contre 469,99 € lors de son lancement. Mais à l’occasion de la French Week sur AliExpress, la console est affichée à 437,77 €, mais vous pouvez encore faire baisser le prix de 45 € avec le code promo PHD45, ce qui le fait passer à 392,77 €.

Cette offre permet donc d’économiser 107 €, soit un peu plus de 21 %. L’article bénéficie du badge Marque+, qui indique que son authenticité a été vérifiée par AliExpress. La console est par ailleurs expédiée depuis la France, avec une livraison gratuite.

Switch 2 : une promo qui fait oublier l’augmentation de son prix

Cette hausse rend les promotions sous les 420 € beaucoup plus intéressantes qu’auparavant. Ici, la Switch 2 se rapproche même de la barre des 400 €, sans qu’il soit nécessaire de passer par un produit reconditionné.

La console dispose d’un écran LCD tactile de 7,9 pouces affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Cette dalle est compatible avec le HDR10 et peut monter jusqu’à 120 Hz dans les jeux qui le permettent. Une fois la Switch 2 installée dans sa station d’accueil, la définition peut atteindre la 4K sur un téléviseur compatible. Le taux de 120 images par seconde est toutefois limité aux définitions 1080p et 1440p.

Nintendo a aussi revu les Joy-Con. Ils se fixent désormais magnétiquement sur les côtés de la console et peuvent être utilisés comme une souris dans certains jeux. Le support arrière est plus large et permet d’ajuster librement l’inclinaison lorsque vous jouez en mode sur table.

256 Go de stockage et les jeux de la première Switch compatibles

La Switch 2 intègre 256 Go de stockage, soit huit fois plus que la Switch de première génération. Une partie de cet espace est occupée par le système, mais il est possible de l’étendre avec une carte microSD Express.

La rétrocompatibilité vous permet de conserver une grande partie de votre bibliothèque de jeux Nintendo Switch, qu’elle soit physique ou numérique. Certains titres profitent en plus de mises à jour ou d’éditions spécialement adaptées à la nouvelle console.

La batterie de 5 220 mAh offre entre 2 heures et 6 heures 30 d’autonomie selon le jeu et les conditions d’utilisation. Le chargeur secteur, les deux Joy-Con 2, leur dragonne, le support Joy-Con, la station d’accueil et le câble HDMI sont fournis dans la boîte.

La French Week se termine le 20 septembre 2026 à 23h59. Le code PHD45 peut toutefois devenir indisponible plus tôt si son quota d’utilisations est atteint.


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