Sony WH-1000XM6 : avec 200 € de réduction, le meilleur casque du moment passe à petit prix, vite !

Normalement en vente pour environ 450 euros, le casque haut de gamme de Sony est actuellement à prix cassé sur AliExpress grâce à une double baisse de prix exceptionnelle. Vous pouvez vous l’offrir pour 256 euros grâce au code PHD30. On vous explique comment.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Cette semaine, c’est la French Week sur AliExpress. C’est l’occasion de se faire plaisir en s’offrant les produits high tech qui vous font de l’œil depuis longtemps sans vous ruiner. Vous pouvez par exemple vous équiper du meilleur casque avec réduction de bruit active grâce à une double promotion, une baisse de prix et un code promo cumulable.

Ce casque si convoité, c’est bien évidemment le Sony WH-1000XM6. Comme toujours, Sony a mis dans son casque premium les dernières avancées technologiques ainsi que toutes les qualités qui ont fait la réputation des générations précédentes.

Habituellement, ce casque est disponible au prix de vente conseillé de 449,99 €. Alors naturellement, peu de personnes peuvent se l’offrir. En ce moment, AliExpress l’affiche à 286,05€. C’est déjà un super prix mais vous pouvez l’avoir encore moins cher en ajoutant le code promo PHD30 qui fait baisser son prix de 30 euros supplémentaires. Vous n’aurez qu’à débourser 256,05 euros au final. C’est une offre incroyable pour un casque de cette qualité. Alors ne passez pas à côté de cette occasion. Les stocks risquent de partir très vite !

Le French Week se déroule du 14 au 20 septembre sur AliExpress. Voici les codes à utiliser dans votre panier pour faire de belles promotions :

2€ de remise dès 18€ d’achat: PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat: PHD06

11€ de remise dès 99€ d’achat: PHD11

20€ de remise dès 159€ d’achat: PHD20

30€ de remise dès 240€ d’achat: PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat: PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat: PHD60

Pourquoi choisir le casque avec réduction de bruit active Sony WH-1000XM6 ?

Dans le secteur des casques haut de gamme, Sony s’est forgé une solide réputation en enchaînant des modèles qui frôlent à chaque fois la perfection. Tant et si bien que la marque japonaise est devenue la référence incontestée du secteur.

Point primordial pour un casque de cette catégorie de prix, le Sony WH-1000XM6 est très confortable. Il pèse seulement 250 grammes, dispose de coussinets très souples en similicuir et un arceau large ajustable. Pour faire simple, il conviendra à toutes les têtes en offrant un maintien irréprochable.

Les casques premium Sony sont réputés pour leur réduction de bruit active phénoménale. Le Sony WH-1000XM6 ne nuit pas à cette réputation puisqu’il associe 12 microphones avec son nouveau processeur HD QN3. Combiné à la puissance de l’intelligence artificielle, ces éléments permettent d’éliminer les sons environnants sept fois plus rapidement que celui de la génération précédente. Cela permet de se plonger dans une bulle de silence et ainsi d’apprécier la qualité sonore haute fidélité offerte par ce casque.

En ce qui concerne l’autonomie, vous avez jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et jusqu’à 40 heures sans. C’est déjà colossal. Mais ce n’est pas tout. En seulement 3 minutes de charge, vous pouvez récupérer 3 heures d’autonomie. Vous l’aurez compris. Ce modèle n’est pas prêt de vous faire le coup de la panne !