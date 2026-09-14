Le Google Pixel 10a à moins de 375 € : son prix est en baisse de près d’un tiers

Le Google Pixel 10a passe sous les 400 € six mois après sa sortie. Lancé à 549 €, le smartphone de Google revient à seulement 337,96 € grâce à une double remise.

Profiter de ce bon plan

Mise à jour : le Pixel 10a est désormais à moins de 340 € avec le code PHD45.

Le Google Pixel 10a est affiché à 382,96 € sur AliExpress. En saisissant le code promo PHD45 au panier, vous obtenez 45 € de remise supplémentaire. Le prix final passe ainsi à 337,96 €.

Google a lancé ce smartphone à un prix conseillé de 549 € en mars 2026. Quelques mois plus tard, vous pouvez économiser 211,04 €, soit environ 38 % de moins. Peu de temps s’est écoulé depuis sa sortie, ce qui rend la baisse encore plus intéressante.

L’offre porte le badge Marque+, réservé aux produits dont l’authenticité a été vérifiée par AliExpress. Le Pixel 10a est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite en moins de 3 jours.

Un Pixel récent à un prix désormais beaucoup plus accessible

Le Pixel 10a dispose d’une puce Tensor G4, accompagnée de 8 Go de RAM. Ce n’est pas le processeur le plus puissant de Google, mais il suffit pour profiter d’Android dans de bonnes conditions et accéder aux fonctions IA propres aux smartphones Pixel, notamment Gemini, Entourer pour chercher ou encore plusieurs outils de retouche photo.

Son écran Actua OLED de 6,3 pouces affiche une définition de 2424 x 1080 pixels. Il monte jusqu’à 120 Hz et se montre 11 % plus lumineux que celui du Pixel 9a. Google a également remplacé le verre de protection par du Gorilla Glass 7i. Le smartphone bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

À l’arrière, on retrouve un appareil photo principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP. Les caractéristiques brutes n’ont rien d’inhabituel dans cette gamme de prix. Le traitement logiciel de Google fait également la différence, notamment pour les photos de nuit et les portraits.

Le Pixel 10a dispose aussi de fonctions comme Meilleure prise automatique, M’ajouter et Coach Photo. Cette dernière s’appuie sur Gemini pour donner des indications sur le cadrage ou la lumière avant de prendre la photo.

Plus de 30 heures d’autonomie et sept années de mises à jour

Google annonce plus de 30 heures d’autonomie grâce à la batterie de 5 100 mAh. L’ultra économiseur peut pousser cette durée jusqu’à 120 heures, mais en désactivant une partie des fonctions du smartphone. La recharge filaire atteint 30 W avec un chargeur compatible, vendu séparément.

Le Pixel 10a est également compatible avec la recharge sans fil. Celle-ci reste limitée à 10 W et ne profite pas du système magnétique Pixelsnap des modèles plus haut de gamme.

La durée du support logiciel est un autre avantage. Google garantit sept ans de mises à jour d’Android, de sécurité et de Pixel Drops à compter de sa commercialisation. Le smartphone pourra donc être conservé plusieurs années sans devenir rapidement obsolète sur le plan logiciel.