Xbox Series X25 : Microsoft veut faire barrage aux scalpers, mais est-ce vraiment possible ?

Sur X (anciennement Twitter), le directeur marketing de Xbox a promis que Microsoft met tout en œuvre pour éviter que les scalpers ne s'accaparent les rares exemplaires de la Xbox Series X 25. Sans pour autant préciser quelle sera la stratégie mises en place, ce n'est pas très rassurant.

Le week-end dernier s'est tenu le traditionnel Xbox Showcase du mois de juin, rempli de grosses annonces pour les mois à venir. Parmi elles, une a fait beaucoup d'émules auprès des fans de la première heure : la Xbox Series X25, une édition limitée de la console rendant hommage à sa toute première version, sortie il y a 25 ans. Beaucoup de joueurs, notamment aux États-Unis où la machine a été très populaire, attendent aujourd'hui de pied ferme le lancement des ventes.

De fait, ils ne sont pas les seuls. Comme pour chaque sortie de consoles très attendues, a fortiori en édition limitée, les scalpers rodent et attendent patiemment leur heure pour gâcher le plaisir de tout le monde. La communauté en a bien conscience et espère que cette fois, Microsoft fera quelque chose pour contenir le phénomène. Sur X (anciennement Twitter), un joueur a posé directement la question à John Munsee, directement du marketing chez Xbox, pour savoir de quoi il en retourne.

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Xbox prépare des mesures anti-scalpers (mais on ne sait pas lesquelles)

La réponse de l'intéressé est succincte, mais elle a le mérite d'avoir donné de l'espoir à certains utilisateurs. “C'est au sommet de nos priorités, nous travaillons sur la question”. Nous n'en saurons pas plus pour le moment. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Pour l'heure, difficile à dire. Il est possible que Microsoft mette en place un système de file d'attente similaire à ce que prévoit Valve pour le lancement de Steam Machine, mais cela reste encore à confirmer.

La question est donc surtout de savoir si ces mesures seront efficaces. Ces dernières années, surtout depuis la période COVID, les scalpers sont devenus un fléau qu'il est de plus en plus complexe à contrer. Il faudra attendre pour voir la stratégie de Microsoft en action. Pour rappel, le coup d'envoi des ventes de la Xbox Series X25 sera donné en novembre prochain.