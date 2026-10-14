Xbox se lance dans le modage IA de jeux vidéo avec Xbox Labs

Face à la montée des décompilations et recompilations de jeux vidéo pour les faire fonctionner sur des supports non prévus ou les fusionner entre eux, Xbox crée Xbox Labs. Une équipe chargée de faire la même chose, mais sous l’égide de la marque.

Le monde du jeu vidéo vit en ce moment une période assez chaotique. Chaque jour ou presque, nous vous racontons des avancées majeures, par exemple la PlayStation 5 qui peut désormais lancer des jeux Xbox. Ou encore que Super Mario Galaxy devrait bientôt arriver nativement sur PC, sans passer par l’émulation. Prenons ce dernier cas de figure. Pour y parvenir, il a fallu décompiler le jeu, ce qui veut dire récupérer son code source à partir de son fichier exécutable, celui que lit la console.

Décompiler et recompiler les jeux vidéo est un passe-temps auxquels s’adonnent de plus en plus de gens, grandement aidés par l’intelligence artificielle qui se charge d’une bonne partie du travail. Exemples de réussites : jouer à Halo dans un navigateur Web, faire du skateboard dans Call of Duty… Le phénomène n’a pas échappé à Microsoft, qui y voit une opportunité de proposer quelque chose de nouveau. Xbox Labs est né.

Xbox Labs va décompiler et recompiler des jeux

« […] Nous avons vu des jeux être rapidement décompilés et reconstruits pour fonctionner sur du matériel pour lequel ils n’avaient pas été conçus à l’origine. Des versions pour PC Windows ont été adaptées pour fonctionner sur Apple Silicon ou portées pour s’exécuter dans un navigateur grâce à WebAssembly et WebGPU […]. Plus surprenant encore, nous avons vu bon nombre des plus grands jeux au monde être réutilisés dans le code source d’un autre jeu », écrit Asha Sharma, PDG de Xbox, dans un message adressé à l’ensemble de ses équipes.

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Étonnamment, les mots « intelligence artificielle » ne sont pas prononcés une seule fois. Sous la direction de Scott Van Vliet, directeur technique chez Xbox, « un petit groupe composé de créateurs de jeux, d’ingénieurs et de scientifiques » est chargée de « transformer les idées naissantes en expériences concrètes pour [les] joueurs et [les] développeurs » Xbox.

Pour le moment, la page de Xbox Labs permet simplement de laisser son adresse mail pour recevoir des informations sur ce qu’elle créera. Asha Sharma promet que cela se fera publiquement, et que les outils développés seront partagés avec l’industrie vidéoludique.