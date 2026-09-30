Super Mario Galaxy arrive bientôt sur PC, le jeu Wii a été décompilé à 100 %

Super Mario Galaxy devient le premier jeu Wii décompilé à 100 %. Une étape indispensable pour le porter (de manière non officielle) sur d’autres plateformes comme les PC ou les smartphones Android.

Super Mario Galaxy

Pour faire tourner des jeux consoles sur PC alors qu’ils ne sont pas prévus pour ça à l’origine, il faut passer par l’émulation. Et avant ça, il y a une étape généralement indispensable : la décompilation du titre.

En résumé, cela consiste à récupérer le code source du jeu à partir de son fichier exécutable (celui que lit la console). Un travail de rétro-ingénierie complexe qui peut prendre du temps selon les cas. Par exemple, aucun jeu de la Wii de Nintendo n’a encore été décompilé à 100 %. Jusqu’à aujourd’hui.

Le groupe SMGCommunity annonce en effet avoir décompilé Super Mario Galaxy, sorti en 2007 sur Wii. Celui-là même qui a eu droit à une adaptation au cinéma en 2026. Désormais, les plus motivés peuvent travailler au portage du jeu sur différentes plateformes. Luma’s Workshop, un collectif de développeurs, a déjà annoncé son intention de rendre Super Mario Galaxy jouable sur PC. Le projet, appelé AstroCore, n’a évidemment rien d’officiel.

Bientôt un portage de Super Mario Galaxy sur PC et sur Android

Au moment d’écrire ces lignes, personne ne parle d’un portage de Super Mario Galaxy sur Android, mais il est probable que cela arrivera tôt où tard. Quand Super Smash Bros Melee sur GameCube a été décompilé ce mois-ci, septembre 2026, le jeu a débarqué sur smartphones à peine quelques jours après.

Lire aussi – Et si Super Mario 64 était sorti sur Dreamcast ? Voici à quoi ça aurait ressemblé

D’autres jeux Wii sont toujours en cours de décompilation. Parmi eux, on trouve Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda : Skyward Sword, Xenoblade Chronicles, Mario Strikers : Charged ou encore Rock Band 3. Il reste encore beaucoup de jeux GameCube à décompiler également, puisqu’à ce stade, seuls 8 le sont à 100 %, dont Animal Crossing, Resident Evil 4, The Legend of Zelda : Twilight Princess ou Star Fox Adventures.


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