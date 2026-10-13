Nvidia améliore son DLSS 5 : deux fois plus performant tout en tirant moins sur la VRAM

Le rendu neuronal guidé par la 3D, la technologie phare du DLSS 5, voit ses performances doubler. Nvidia annonce également une réduction de jusqu’à 20 % de la consommation de VRAM.

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Crédit : Nvidia

Nvidia a lancé le DLSS 5 il y a quelques semaines, en lissant sa communication auprès des joueurs après les accusations de dénaturisation de la direction artistique des jeux par l’IA lors de son annonce en mars dernier. L’entreprise fait savoir qu’avec la mise à jour d’octobre, les performances du modèle de rendu neuronal guidé par la 3D utilisé par le DLSS 5 sont multipliées par deux par rapport à la version précédente.

Les Verts évoquent “une combinaison d’optimisations systématiques du pipeline et d’améliorations du modèle neuronal” pour parvenir à ces résultats. Et ce n’est pas tout. Le DLSS 5 consomme désormais jusqu’à 20 % de VRAM en moins (en 4K), permettant d’allouer ces ressources à d’autres processus, et de moins tirer sur la corde sur les cartes graphiques équipées de peu de mémoire. Nvidia indique que l’empreinte mémoire diminue de 24 % à environ 118 millions de paramètres.

DLSS 5 : la mise à jour d’octobre octroit une hausse jusqu’à 40 % du framerate sur NBA 2K27

NBA 2K27 était le premier jeu compatible avec le DLSS 5, il est aussi le premier à être mis à jour pour prendre en charge cette nouvelle version. Ce DLSS 5 amélioré sera ensuite disponible par défaut sur les futurs jeux compatibles avec cette fonctionnalité. Nvidia rappelle que le DLSS 5 est à la fois accessible sur les cartes graphiques de bureau et mobiles GeForce RTX série 50, sur les nouveaux ordinateurs portables RTX Spark, et sur sa plateforme de cloud gaming GeForce Now. Sur NBA 2K27, l’activation du DLSS 5 mis à jour permet un gain de fréquence d’images pouvant atteindre 1,4 fois.

DLSS 5
Crédit : Nvidia

Le DLSS 5 va progressivement être rendu disponible sur plus de jeux. Une mise à jour de Hogwarts Legacy est par exemple prévue le 5 novembre pour sa prise en charge. Nvidia promet que le DLSS 5 avec rendu neuronal guidé en 3D “élève la qualité d’image, le réalisme et l’immersion à de nouveaux sommets” sur le titre, qui était déjà plutôt satisfaisant techniquement. Where Winds Meet va aussi intégrer le DLSS 5, mais on ne sait pas encore à quelle date.


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