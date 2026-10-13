La version PC de GTA 6 arriverait dès début 2027, pour préparer le lancement du mode Online

GTA 6 pourrait débarquer sur PC seulement quelques semaines après le lancement du jeu sur PS5 et Xbox Series. Le mode Online ne devrait pas trop se faire désirer non plus.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur consoles (PS5 et Xbox Series). C’est devenu une habitude chez Rockstar Games, la version PC du jeu sera rendue disponible seulement plus tard sur PC. Ces derniers temps, des cadres du studio et de sa maison-mère Take Two laissaient entendre que le PC devenait de plus en plus important pour les jeux comme Red Dead Redemption et Gran Theft Auto, laissant envisager un lancement pas trop lointain sur PC.

Et voilà que de nouvelles informations viennent nous faire espérer une sortie de GTA 6 sur PC dans un futur très proche. Selon un rapport du média GamesBeat, qui cite “quatre sources proches du studio”, Rockstar viserait un lancement de la version PC de GTA 6 au premier trimestre 2027. Il serait donc possible de jouer officiellement au titre le plus attendu de l’histoire du jeu vidéo sur ordinateur avant le 31 mars prochain. Si on opte pour une projection pessimiste avec une sortie en mars, il n’y aurait qu’à attendre quatre mois pour voir arriver le portage PC, un délai bien en deçà de ce que nous a habitué Rockstar avec ses derniers jeux.

La sortie de GTA 6 sur PC liée à celle de GTA Online ?

Cette venue de GTA 6 sur PC aussi tôt dans le calendrier pourrait être liée à la volonté de Rockstar de ne pas trop attendre pour lancer en grande pompe le nouveau mode Online pour GTA 6. A la sortie, celui-ci sera absent du jeu, qui ne sera jouable qu’en solo. Il est probable que le studio n’ouvrira pas les vannes du multijoueur en ligne avant que le titre ne soit disponible sur PC. Or, on sait que le mode Online ne devrait pas trop tarder à se montrer.

“Vous constaterez une forte augmentation des ventes avec GTA 6 , mais une augmentation encore plus importante l’année prochaine avec le lancement du mode multijoueur”, déclarait Dan Clancy, PDG de Twitch, le mois dernier lors du Tokyo Game Show. Il reste bien sûr possible que Rockstar doive changer ses plans en cours de route et ne repousse la sortie de GTA 6 sur PC, voire de GTA Online.