Oppo Find X10 VS Find X10 Pro Max : on les a confrontés en photo, voici un premier aperçu

La semaine dernière, Oppo a officialisé ses prochains smartphones haut de gamme : les Find X10 et Find X10 Pro Max. Avec cette gamme, la marque entend repousser les limites de la photographie mobile aux côtés de Hasselblad et la série Find X10 illustre une nouvelle étape franchie. Comment cela se manifeste-t-il concrètement ? Voici un premier aperçu comparatif des capacités des deux modèles.

Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max 2
Crédits : Phonandroid

Les Oppo Find X10 et Find X10 Pro Max sont officiels et nous avons eu l’occasion de vous les présenter sous toutes leurs coutures. Ces deux nouveaux représentants du savoir-faire de la marque sont avant tout des photophones. Avec la gamme Find X10, Oppo annonce franchir « une nouvelle étape majeure » de la photographie mobile aux côtés de son partenaire Hasselblad.

Et cette nouvelle limite repoussée, c’est celle de l’authenticité du cliché, que ce soit dans la fidélité des détails ou des couleurs. Selon l’entreprise, « Il suffit d’ouvrir l’appareil photo et de capturer l’instant tel qu’on le voit ». Voyons voir ce que cela donne sur le terrain – et quelles sont les différences que l’on observe entre le Find X10 et le Find X10 Pro Max.

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Une ambition permise par une amélioration conjointe du matériel et du logiciel photo

Le Find X10 inaugure, sur sa catégorie, le premier double système photo 200 MP, développé conjointement avec Hasselblad. Quant au Find X10 Pro Max, il repousse encore davantage les limites avec l’intégration du premier triple système photo 200 MP (capteurs grand angle, ultra grand angle et téléobjectifs).

Oppo associe à ces configurations polyvalentes sa solution de photographie numérique nouvelle génération : LUMO True Image Engine. Mais quelles différences concrètes ces spécifications entraînent-elles sur les clichés livrés par le modèle « standard » et ceux produits par la variante Pro Max ? C’est ce que nous allons esquisser avec ces premiers échantillons comparatifs.

Find X10 VS Find X10 Pro Max : le duel au sommet des deux futurs photophones d’Oppo

Ce n’est pas parce que les Find X10 et Find X10 Pro Max embarquent tous deux un capteur grand angle et un téléobjectif avec une définition de 200 MP que les capteurs sont identiques. Et cela se vérifie avec les photos capturées par les deux modèles.

Au niveau du capteur principal, la principale différence se situe au niveau de la colorimétrie : sur le Find X10 « standard », les photos sont un peu plus sombres, ce qui fait qu’on perd légèrement en plage dynamique. Mais cela n’a rien de flagrant. Au niveau du piqué, nous sommes sur des résultats plutôt égaux – et très convaincants.

Find X10 grand angle 2
Find X10 / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max grand angle 2
Find X10 Pro Max / Crédits : Phonandroid

C’est surtout lorsque l’on zoome sur les photos (et sur grand écran) que l’on s’aperçoit que la netteté et la restitution des textures sont meilleures avec le Find X10 Pro Max. En témoignent les images avec les pommes pommes.

Find X10 grand angle
Find X10 / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max grand angle
Find X10 Pro Max / Crédits : Phonandroid

Passons maintenant au téléobjectif. Sur un même smartphone, on observe un petit « saut » colorimétrique en passant du capteur principal à ce capteur-ci. Là encore, même constat que sur le capteur principal : les photos du Find X10 Pro Max sont plus lumineuses que celles du modèle « standard » avec un léger « gain » sur le plan de la plage dynamique. Pour le piqué, c’est plus ou moins équivalent, encore une fois.

Find X10 téléobjectif zoom 2,8x
Find X10 : téléobjectif zoom 2,8x / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max téléobjectif zoom 3x
Find X10 Pro Max : téléobjectif zoom 3x / Crédits : Phonandroid

La plus grande différence se situe au niveau des photos produites par le capteur qui ne dispose pas de la même définition sur les deux smartphones, à savoir l’ultra grand angle. La taille du capteur doit également varier entre les deux modèles, ce qui a probablement une incidence sur le résultat. La vue sur le Sacré-Cœur l’illustre bien.

Find X10 ultra grand angle
Find X10 / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max ultra grand angle
Find X10 Pro Max / Crédits : Phonandroid

Le cliché produit par le Find X10 est un peu plus terne, sa plage dynamique est un peu plus faible. En comparaison avec celui du Find X10 Pro Max, on perd en piqué et en micro-contraste. Par exemple, si on zoome sur les herbes qui dépassent de la rambarde à droite de la photo, le vert bave ; tandis qu’une des fenêtres blanches à droite est victime d’aberrations chromatiques. On distingue aussi moins bien la pancarte à l’intérieur.

Find X10 et Find X10 Pro Max ultra grand angle 2
Find X10 à gauche ; Find X10 Pro Max à droite / Crédits : Phonandroid
Find X10 et Find X10 Pro Max ultra grand angle
Find X10 à gauche ; Find X10 Pro Max à droite / Crédits : Phonandroid

Quant au traitement logiciel, il semble similaire sur les deux appareils : il n’apparaît pas plus agressif sur l’un que sur l’autre, même avec le zoom.

Find X10 téléobjectif zoom 29x
Find X10 : téléobjectif zoom 29x / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max téléobjectif zoom 29x
Find X10 Pro Max : téléobjectif zoom 29x / Crédits : Phonandroid

Abordons maintenant le cas du mode Macro. Sur les deux modèles, c’est le capteur ultra grand angle qui le prend en charge par défaut. Il n’est donc pas étonnant d’observer les mêmes différences que précédemment, à savoir : une plage dynamique plus large, un piqué mieux géré et une meilleure restitution des textures sur les photos du Find X10 Pro Max.

Find X10 ultra grand angle mode Macro zoom 1x
Find X10 : ultra grand angle, mode Macro zoom 1x / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max ultra grand angle mode Macro zoom 1x
Find X10 Pro Max : ultra grand angle, mode Macro zoom 1x / Crédits : Phonandroid

Notons toutefois que les deux modèles n’ont pas le même comportement lorsqu’on passe au zoom 3x. Sur le Find X10 Pro Max : c’est le capteur correspondant – soit le téléobjectif – qui prend la relève sur le mode Macro. Mais là encore, c’est le cliché produit par la déclinaison Pro Max qui offre le résultat le plus propre, tant au niveau du piqué, que des micro-contrastes ou de la restitution des textures.

Find X10 ultra grand angle mode Macro zoom 5,6x
Find X10 : ultra grand angle, mode Macro zoom 5,6x / Crédits : Phonandroid
Find X10 Pro Max mode Macro téléobjectif zoom 6x
Find X10 Pro Max : téléobjectif zoom 6x, mode Macro / Crédits : Phonandroid

Mais ne vous méprenez pas : les Find X10 et Find X10 Pro Max produisent tous deux des photos de très bonne facture. Nous avons mis en avant les « avantages » de la variante Pro Max (plage dynamique plus large, couleurs plus lumineuses, piqué, restitution des textures et micro-contrastes mieux gérés…) puisqu’il était ici question de comparaison. Il faut toutefois souligner que ces différences sont surtout visibles lorsque l’on zoome sur les photos, a fortiori sur un écran d’ordinateur.


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