La PS5 est enfin disponible en noir complet, mais vous ne pourrez sans doute pas l’acheter

Sony vient de lancer une nouvelle version de sa PS5 baptisée Midnight Black. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle entièrement noir, reprenant l’apparence de la DualSense qui arborait déjà cette couleur. Néanmoins, il n’est pas certain que l’on puisse se la procurer de notre côté du globe.

ps5 noire

Alors que l’émulation avance à une vitesse telle que l’on pourrait bientôt se passer d’une PS5 d’ici quelques mois, Sony sort ses dernières cartes pour convaincre ses joueurs d’acheter sa console à prix d’or. Quasiment depuis sa sortie en 2020, les utilisateurs ont demandé à la firme une version totalement noire de sa console, alors disponible uniquement en blanc et bleu. La demande n’avait rien d’extravagante, dans la mesure où la DualSense existe d’ores et déjà en noire.

Jusqu’ici, le constructeur a toujours fait la sourde oreille, préférant plutôt sortir des éditions limitées de sa PS5 pour soutenir la sortie d’une grosse exclusivité, comme cela a été le cas pour Marvel’s Wolverine par exemple. Mais alors que la console approche doucement de la fin de son cycle de vie, voilà que Sony se décide enfin à commercialiser cette fameuse version noire.

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La PS5 enfin disponible en noire… mais pas chez nous

Le 19 novembre prochain les joueurs pourront donc acheter la PS5 Midnight Black, doux nom donné à ce nouveau coloris. Seul la Digital Edition est disponible en noire, bien qu’il est également possible de se procurer un lecteur de disque externe assorti. Comme on pouvait s’y attendre, le noir et la finition sont exactement les mêmes que sur la manette DualSense noire.

Du reste, il s’agit de la même PS5. Sony n’a rien changé sous le capot. Toutefois, si vous avez attendu ce jour toute votre vie, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. À sa sortie, la PS5 Midnight Black ne sera disponible qu’au Japon, Sony n’ayant pas encore communiqué sur une éventuelle commercialisation sur d’autres marchés. Difficile donc de savoir s’il sera possible de l’acheter un jour dans nos contrées.


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