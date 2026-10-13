Cette entreprise installe la fibre et les compteurs Linky chez nous, elle s’est fait pirater et voler des millions de données clients

34 Go de données, regroupant une dizaine de millions d’informations personnelles, sont mises en vente par un pirate. Les clients d’Orange, Bouygues Telecom et Enedis pourraient être concernés.

linky compteur obligation
Crédits : 123RF

Vous ne connaissez sans doute pas Solutions30. Cette entreprise est un prestataire de grands groupes français comme Enedis, Orange et Bouygues Telecom. Elle est chargée par ces sociétés d’envoyer des techniciens pour installer (ou réparer) la fibre optique ou un boîtier Linky pour leurs clients. Solutions30 a été piraté, et ce sont des millions de données de Français qui ont été volées et qui sont mises en vente sur un forum pour cybercriminels.

Le 12 octobre 2026, un certain Syrv4x s’y est manifesté pour trouver un acheteur. Le pirate précise que la base de données qu’il a subtilisée à Solutions30 pèse 34 Go et contient environ 10,4 millions d’entrées, dont 982 000 adresses mail uniques et 6,8 millions de numéros de téléphone. Les noms et prénoms, adresses postales, et certaines informations relatives aux abonnements et aux équipements installés font également partie de la fuite.

Fuite de données chez un prestataire d’Enedis, Orange et Bouygues Telecom

D’après un rapport de French Breaches, le pirate aurait exploité une faille de type IDOR pour se faufiler dans les systèmes de Solutions30. Pour ce genre de vulnérabilité, une application web expose un identifiant d’objet et permet de le modifier pour accéder aux données d’un autre utilisateur sans vérification des droits. Il aurait ainsi pu accéder à des données sans autorisation, qu’il aurait extraites en un à deux jours de travail continu, avant d’être découvert le 12 octobre 2026.

A ce stade, il est difficile de savoir les données de quels clients ont été dérobées. Solutions30 travaille avec de nombreux partenaires en Europe, et on peut encore espérer que les informations volées ne concernent pas Enedis, Orange et Bouygues Telecom. Dans le cas contraire, on peut craindre que les données de millions de français aient été exposées.

Cette fuite est sensible car elle peut permettre à des acteurs malveillants de mener des campagnes de phishing et d’escroquerie. Tromper la vigilance des clients est plus simple quand on a les informations à disposition pour se faire passer pour un FAI ou un gestionnaire de réseau d’électricité. Prudence, donc, si vous êtes contacté par une personne prétendant travailler pour l’une de ces entités.


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