Apple Home Collection : des caméras, thermostats et une serrure pour la maison connectée

Apple lance Home Collection, des appareils connectés conçus avec LG Electronics et Schneider Electric qui s’intègrent parfaitement à l’écosystème domotique de la pomme.

Apple a multiplié les annonces concernant la maison connectée aujourd’hui. La nouvelle Apple TV 4K s’impose de plus en plus comme un hub domotique, tandis que le HomeView est la première incursion de l’entreprise sur le segment des écrans connectés, déjà bien exploré par des concurrents comme Google ou Amazon.

La marque à la pomme en a aussi profité pour lancer Apple Home Collection, une nouvelle gamme d’accessoires connectés comprenant des caméras de surveillance intérieure et extérieure, des thermostats, des capteurs de température, une sonnette vidéo et une serrure. Ces produits n’ont pas été conçus directement par Apple, mais en collaboration avec des partenaires déjà bien implantés sur le marché, en l’occurence LG Electronics et Schneider Electric.

Apple étend son écosystème de maison connectée en s’alliant avec LG et Schneider

Les appareils sont taillé pour l’écosystème Apple Home. Ils se configurent “en un geste” sur l’iPhone, et peuvent être gérés entièrement via l’app d’Apple, sans passer par un service tiers ou besoin d’un compte supplémentaire. Tous les accessoires sont compatibles avec le protocole Matter. Ils adoptent un design épuré et minimaliste, qui rappelle les autres produits d’Apple. La firme promet un système de fixation pensé pour une installation facile.

Dans le détail, nous avons :

Une sonnette vidéo de LG intègrant deux caméras.

Une caméra avec projecteur de LG.

Une caméra extérieure de LG.

Une caméra intérieure de LG (avec système ne filmant pas les utilisateurs reconnus).

Une serrure connectée à pêne dormant de LG compatible UWB pour overture automatique lorsque l’iPhone ou l’Apple Watch s’approche.

Un thermostat connecté de LG.

Un capteur de température de LG.

Un thermostat connecté de Schneider.

Un capteur de pièce de Schneider.

Comme pour le Homeview, ces appareils ne sont pas encore annoncés en France. Ils seront disponibles à partir du mois de décembre aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni pour certains d’entre eux. Il est probable qu’ils arriveront chez nous lorsque Siri AI sera lancé en Europe et accessible en français.