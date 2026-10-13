Google Pixel : pendant encore combien de temps votre smartphone sera-t-il mis à jour ? Voici le calendrier complet

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un Pixel et profitez chaque jour des moments passés à ses côtés. Mais le temps file quand on s’amuse et votre smartphone pourrait bien être plus proche de la fin que vous ne l’imaginez. Quand votre Google Pixel ne recevra-t-il plus de mise à jour ? Faisons le point sur le calendrier pour chaque modèle.

Test Google Pixel 11
Crédits : Phonandroid

Acheter un smartphone, c’est avoir la certitude qu’il deviendra, tôt ou tard, obsolète – comprendre ici : qu’il ne sera plus mis à jour, du tout. C’est le jeu du suivi logiciel programmé. Et cette durée, c’est le constructeur qui la détermine et peut aussi la faire évoluer.

C’est notamment ce qu’a fait Google pour ses smartphones Pixel. En 2023, à l’occasion de la sortie du Pixel 8, le géant de Mountain View a opéré un double changement. Il a porté la durée du support logiciel global à 7 ans pour toutes les générations à partir de ce modèle, mais il a également fait passer celle des précédentes générations de 3 à 5 ans. Une décision essentielle pour étendre leur valeur, notamment sur le marché de la revente.

Ainsi, cela fait près de trois ans qu’un Google Pixel n’a pas vu ses derniers jours arriver. Mais la marche du temps se poursuivant inéluctablement, d’autres modèles vont finir par rejoindre le Pixel 5 et ses prédécesseurs au cimetière des Pixel officiellement abandonnés. Passons en revue le calendrier.

Lire aussi – Android 17 : votre Google Pixel rame depuis la mise à jour de septembre ? Vous n’êtes pas le seul, voici pourquoi

Voici quand votre Google Pixel ne recevra plus de mise à jour

Vous l’aurez compris aux lignes précédentes : l’obsolescence s’étend actuellement du Pixel premier du nom au Pixel 5a. La déduction est facile : ce sont les jours de la gamme Pixel 6 qui sont désormais comptés. En réalité, la mise à jour d’octobre 2026 est probablement leur ultime mise à jour. Cette génération aura finalement pu recevoir Android 17, alors même qu’elle n’aurait jamais dû connaître Android 16. Lancés en octobre 2021 avec un support de 3 ans, les Pixel 6 ont pu profiter du sursis offert par Google à la suite du lancement du Pixel 8.

Le Pixel 6a, ainsi que la gamme Pixel 7, ont également bénéficié de ce sursis de deux ans. Voici quand ces modèles perdront leur support :

Il faudra ensuite attendre 2030 pour qu’un smartphone de Google rejoigne le cimetière des Pixel abandonnés. Cela peut donc toujours valoir le coup d’opter pour l’un d’eux. Voici quand les Pixel à partir du Pixel 8 ne recevront plus de mises à jour officielles :

Les tout-derniers Pixel à être sortis, à savoir les Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold, verront leur support expirer après août 2033.

Google Pixel 11 Pro Fold

Quelles solutions face à un smartphone obsolète ?

Évidemment, si votre smartphone fonctionne encore très bien et que les dernières nouveautés ne vous enthousiasment pas le moins du monde, l’arrivée à expiration du support de votre appareil est assurément une mauvaise nouvelle.

Vous pouvez mettre cette information sous le tapis et continuer à utiliser votre Pixel comme si de rien n’était. N’oubliez pas, cependant, qu’un smartphone qui n’est pas mis à jour vous expose aux failles de sécurité puisque ces dernières ne seront, par définition, pas corrigées.

Vous pouvez aussi allonger quelque peu sa durée de vie grâce aux versions modifiées d’Android – ces fameuses ROM Custom. Le temps où elles étaient légion semble lointain désormais. Mais il en existe toujours : LineageOS, née des cendres de CyanogenMod, est l’une des plus populaires, aux côtés de GrapheneOS, plutôt axée sur la confidentialité.

Attention toutefois, une fois le support terminé, une ROM Custom ne vous protégera pas totalement contre les menaces de sécurité. De plus, si vous optez pour LineageOS, qui s’appuie sur un bootloader déverrouillé, vous devrez vous passer des applications qui exigent une sécurité stricte sur un démarrage vérifié, telles que les applis bancaires et les portefeuilles numériques.

Ainsi, le plus sûr semble être de changer de smartphone. Vous pourrez toujours garder votre Pixel devenu obsolète comme téléphone de secours ou comme outil d’expérimentation – par exemple pour tester des versions bêta de logiciels.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Orionides : quand et comment observer la pluie d’étoiles filantes star d’octobre en 2026

Avis aux amateurs d’astronomie, le ciel d’octobre vous réserve de jolies surprises. S’y déroulera notamment le pic d’une pluie de météores connue pour ses « étoiles filantes » dont les traînées subsistent…

Galaxy S27 : sur quels modèles Samsung va intégrer la nouvelle caméra selfie carrée ?

Samsung prépare un nouveau type de capteur photo frontal au format carré, comme sur l’iPhone depuis récemment. Il serait introduit avec la série Galaxy S27, mais tous les modèles ne…

Android relie votre numéro de téléphone à tous vos comptes Google sans rien vous demander

Android embarque depuis des mois un réglage dont presque personne ne connaît l’existence. Activé par défaut, il associe le numéro de la carte SIM à tous les comptes Google présents…

eSIM Thaïlande : une semaine ou un mois, le bon forfait pour rester connecté de Bangkok aux îles

Quelques jours à Bangkok, deux semaines entre Chiang Mai et les îles ou un mois sac au dos : chaque voyage en Thaïlande a son rythme. L’eSIM Ubigi s’installe avant…

Hulu en France : peut-on accéder au catalogue américain grâce à un VPN ? Est-ce que ça marche vraiment ?

Accéder au catalogue américain de Hulu depuis la France, c’est “théoriquement” possible. De quoi débloquer de nombreux films et séries inédits. Tutoriel, astuces et sélection des meilleures solutions : on…

Cette moto électrique vient de pulvériser le record du monde d’autonomie en roulant toute la nuit

Un motard belge a quitté les Alpes françaises à la tombée du jour, au guidon d’une Zero DS de série. Il a roulé toute la nuit, puis sous la pluie,…

Les océans gardaient un secret vieux de 320 millions d’années sur les pôles de la Terre

Les pôles géographiques de la Terre n’ont jamais été aussi fixes qu’on l’imagine. De nouveaux travaux montrent qu’ils se sont déplacés par à-coups pendant des centaines de millions d’années. Les…

PS5 : Sony échoue à faire supprimer cette boutique pirate qui permet de téléchargement 1600 jeux gratuitement

Depuis plusieurs jours, un dépôt GitHub permettait d’avoir accès à plus de 600 jeux PS5 gratuitement, si celle-ci a été jailbreakée. Le dépôt a depuis été supprimé par son auteur,…

Android Auto : personnalisation, double SIM… Google prépare enfin 3 fonctionnalités très attendues

Google travaille en coulisses sur plusieurs nouveautés pour Android Auto. L’une d’elles devrait ravir les possesseurs de deux cartes SIM, tandis que Google devrait enfin achever la refonte visuelle de…

Les Googlebooks OLED affichent du gris foncé au lieu du noir, un correctif arrive

L’écran OLED des Googlebooks a du mal à afficher un noir vraiment noir. Heureusement, il s’agit d’un bug logiciel et les équipes de Google ont déjà trouvé ce qui le…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.