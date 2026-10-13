La PlayStation 5 peut lancer des jeux Xbox 360 avec ce nouvel émulateur

La PS5 est bien partie pour devenir la console la plus polyvalente du marché, de manière non officielle. Deux émulateurs permettent de s’en servir pour jouer à des titres de la Xbox originale et de la Xbox 360.

La nouvelle ne vous a pas échappé si vous vous intéressez un tant soit peu au monde du jeu vidéo : la PlayStation 5 a été « jailbreak ». En résumé, les restrictions implémentées par Sony ont sauté et il est maintenant possible d’y installer des logiciels tiers. Par exemple des émulateurs. Nous assistons donc à deux phénomènes parallèles. D’un côté, l’émulation des jeux PlayStation 5 avance à vitesse grand V. De l’autre, la console elle-même est en train de devenir une plateforme capable de lancer des jeux d’autres machines.

La PS5 peut lire vos jeux PS2 en les améliorant, et ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’elle puisse faire pareil avec les titres PS1 et PS3. Mais admettons que vous aimeriez voir ce qui se fait ailleurs. Dans ce cas, vous serez ravis d’apprendre que les jeux Xbox 360 et Xbox originale sont désormais accessibles. Deux émulateurs viennent en effet d’être portées sur PS5, avec des résultats tout à fait satisfaisants.

Des jeux Xbox 360 et Xbox première du nom sur PS5, c’est possible

Pour ce qui est des jeux Xbox 360, il s’agit d’un portage de l’émulateur Xenia, à l’origine pour PC, sur la PlayStation 5. Jouer à Gears of War 2 sur la dernière console de Sony se fait sans problème. Quant à la première Xbox, il faut passer par l’émulateur XPSEmu. On peut déjà voir des gens jouer à Halo 2 ou Forza. À l’heure où le prix des consoles augmente et que le support physique est appelé à disparaître, certains y voient la solution idéale.

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Rappelons tout de même qu’en France, le jailbreak de la PlayStation 5 (ou d’un autre appareil) est dans une zone grise juridique. Le faire pour un usage exclusivement privé n’est pas répréhensible par la loi en soi . Mais si vous vous en servez pour faire tourner des jeux que vous ne possédez pas, cela devient du piratage.