PS5 : l’émulation avance toujours à vitesse grand V, 6 jeux tournent désormais parfaitement

C’est un moment historique que vit le petit monde de l’émulation ces dernières semaines. SharpEmu, le premier émulateur fonctionnel de la PS5, enchaîne les exploits. Aux dernières nouvelles, celui-ci est déjà capable de faire tourner 6 jeux à 60 FPS sans problèmes majeurs.

Dualsense : manette PS5

On n’a jamais vu des émulateurs se développer aussi rapidement. Depuis cet été, deux d’entre eux impressionne toute la sphère du jeu vidéo : SharpEmu et KytyPS5. Au début de l’été, le premier annonce avoir atteint l’écran de démarrage d’AstroBot, un véritable exploit en plus d’un symbole immense pour les fans de Sony. À la rentrée, c’est au tour du second d’atteindre les 60 FPS sur le même jeu, autre pas de géant qui promet des avancées majeures dans d’autres jeux.

On ne s’est pas trompé. À peine une semaine plus tard, voilà que SharpEmu revient à la charge, cette fois avec une annonce encore plus exceptionnelle. Dorénavant, ce sont plusieurs titres de la PS5 que l’émulateur parvient à faire tourner — pas uniquement jusqu’au menu de démarrage, mais bel et bien en jeu. Les développeurs expliquent que sur les 55 jeux testés, 12 arrivent jusqu’à ce stade. Et 6 d’entre eux sont parfaitement jouables.

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On n’a jamais été aussi proche de pouvoir émuler la PS5

Si vous vous demandez ce que “parfaitement jouable” signifie, vous n’êtes pas seul. Un autre utilisateur a posé exactement la même question aux développeurs. Ce à quoi ces derniers ont répondu que « tous les jeux actuellement classés comme “jouables” fonctionnent sans problème majeur. Certains peuvent toutefois présenter des anomalies graphiques mineures ou des problèmes audio. »

Voici la liste des 6 jeux en question :

  • Dreaming Sarah
  • Void Terrarium
  • New Joe & Mac: Caveman Ninja
  • Tetris Forever
  • Hoa
  • Tomb Raider IV-VI Remastered

Vous l’aurez compris, nous sommes encore loin de pouvoir émuler The Last of Part II ou le dernier God of War dans de bonnes conditions. SharpEmu se contente pour le moment de faire tourner convenablement des jeux 2D, ou 3D s’ils ne sont pas trop gourmands. Mais le progrès est réel et, à ce rythme, on peut se mettre à rêver d’un émulateur fonctionnel pour dans quelques mois.


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