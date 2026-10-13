Huawei lance les FreeBuds Neo, des écouteurs de 4,8 g qui misent sur le son haute résolution à moins de 100 € pour le lancement

Réduction de bruit qui s’ajuste toute seule, audio sans perte jusqu’à 2,3 Mbit/s, boîtier en forme de galet décliné en 4 coloris : les nouveaux écouteurs de Huawei veulent prouver qu’on peut soigner le son sans sacrifier ni le style ni votre budget.

freebuds neo

Huawei lance les FreeBuds Neo, ses nouveaux écouteurs sans fil. Ils visent une génération qui ne sort jamais sans ses écouteurs et qui refuse de choisir entre un design qui attire l’œil et un son soigné. L’idée est simple : réunir dans des écouteurs à un prix accessible des fonctionnalités plutôt réservées au haut de gamme, comme l’audio haute résolution sans perte et la réduction de bruit adaptative. Un vrai confort d’écoute, sans le prix qui va d’habitude avec. Son, réduction de bruit, design, confort et autonomie : on passe en revue ce que ces écouteurs ont dans le ventre, sans oublier leur offre de lancement valable jusqu’au 26 octobre.

Un son haute résolution qui fait le tri dans le bruit

freebuds neo

Les FreeBuds Neo prennent en charge l’audio haute résolution sans perte, avec un débit de transmission qui grimpe jusqu’à 2,3 Mbit/s. Pour situer ce chiffre, un CD audio tourne à environ 1,4 Mbit/s. Il y a donc assez de place pour faire passer la musique sans la raboter.

Et c’est là que tout se joue. En Bluetooth classique, le son est compressé pour tenir dans un débit limité, et cette compression supprime des informations jugées secondaires. Ce sont souvent les plus fines : la queue d’une note qui s’éteint, le souffle d’une voix, la réverbération d’une salle. Avec une transmission sans perte, rien n’est retiré en route. Vous entendez le morceau tel qu’il a été enregistré, avec plus de nuances entre les passages doux et les passages forts, et des instruments qui se détachent mieux les uns des autres. La différence se remarque surtout avec une source de qualité, comme un service de streaming en haute résolution ou des fichiers sans perte.

Mais un bon son ne sert pas à grand-chose si le bruit du bus couvre tout. Les FreeBuds Neo intègrent donc une réduction de bruit active. Le principe : des micros captent les sons extérieurs, puis les écouteurs génèrent un signal inverse qui les neutralise avant qu’ils n’arrivent à vos oreilles. Le ronronnement d’un moteur ou le brouhaha d’un open space s’effacent.

Le mode adaptatif va encore plus loin. Une réduction de bruit classique applique la même intensité partout, que vous soyez dans un wagon bondé ou dans une bibliothèque. Ici, les écouteurs analysent en continu le niveau sonore autour de vous et dosent le filtrage en fonction. Ils filtrent fort sur une terrasse de café en plein rush, plus légèrement dans une rue calme, et s’ajustent à nouveau quand vous descendez dans le métro. Vous n’avez rien à régler, le téléphone reste dans la poche.

Même logique pendant les appels. Le bruit ambiant est filtré pour que votre interlocuteur entende votre voix, pas la circulation derrière vous.

Une navette de 41 g en quatre coloris

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Première chose qu’on remarque en sortant les FreeBuds Neo de la poche : le boîtier. Pas d’angles, pas d’aspérités, juste une forme ovale et fluide, façon galet ou navette, qui tient au creux de la main avec ses 41,22 mm de largeur. Écouteurs compris, l’ensemble pèse 41 g. Il se glisse dans une poche de jean ou une pochette sans déformer quoi que ce soit.

Côté couleurs, quatre finitions sont au choix. Le Noir étoilé et le Blanc glacier jouent la carte de la sobriété. L’Argent stellaire, avec son effet miroir, attire davantage la lumière. Et le Rose nébuleux sort du lot avec un dégradé qui glisse du rose vers le vert anis. De quoi assortir vos écouteurs à votre style plutôt que l’inverse.

Le design ne s’arrête pas au boîtier. Les écouteurs adoptent une nouvelle forme à tige courte, et c’est elle qui permet de descendre à 4,8 g environ par écouteur. Moins de poids qui tire sur l’oreille, moins de matière qui dépasse : ils se font oublier pendant un trajet, une séance de sport ou un après-midi de révisions. Vous les portez des heures sans avoir envie de les retirer toutes les vingt minutes.

10 heures d’écoute et une offre jusqu’au 26 octobre

Côté autonomie, les FreeBuds Neo tiennent jusqu’à 10 heures d’écoute continue sans réduction de bruit. Avec la réduction de bruit activée, comptez environ 6,5 heures. C’est de quoi couvrir une journée de cours ou de boulot, trajets compris, sans chercher une prise à midi.

La connexion longue distance change aussi les petites habitudes. Vous posez le téléphone sur le bureau pour aller vous chercher un café, ou vous le laissez dans la chambre pendant que vous rangez l’appartement ? La musique continue sans couper au premier mur. Les écouteurs fonctionnent avec iOS comme avec Android, donc pas besoin d’avoir un smartphone Huawei pour en profiter. Et si vous portez une montre Huawei récente (Watch D3 ou gamme Watch GT 7), vous réglez les options audio directement depuis le poignet.

Reste le prix. Les FreeBuds Neo sont affichés à 129,99 €, mais jusqu’au 26 octobre, Huawei applique une remise immédiate de 20 €, à laquelle s’ajoute le code promo A10NEOPA pour une remise de 10 € supplémentaire. Les écouteurs se retrouvent ainsi à seulement 99,99 €.

Moins de 100 € pour du son haute résolution sans perte et une réduction de bruit qui s’ajuste toute seule, voilà de quoi revoir à la baisse ce qu’on pensait devoir payer pour de bons écouteurs.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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