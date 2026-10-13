LG UltraGear OLED GX7 27 pouces : avec 250€ de réduction, l’écran gaming passe à petit prix, vite !

À quoi bon avoir le meilleur ordinateur Gaming si l’écran qu’on utilise est de mauvaise qualité ? Vous l’aurez compris. S’il y a bien un périphérique sur lequel il ne faut pas se tromper, c’est bien l’écran sur lequel vous allez jouer. Pour autant, il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour s’offrir un bon modèle. La preuve avec l’excellent LG UltraGear OLED 27″ actuellement en promotion à -42%.

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Qui n’a pas rêvé de s’offrir un grand écran pour son PC pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles ? Seul problème, quand tout son budget vient de passer dans une barrette de RAM, une carte graphique digne de ce nom et un SSD, entre autres, il ne reste pas grand chose pour les périphériques.

Heureusement pour vous, nous avons une bonne affaire à vous partager. Elle se trouve sur Amazon et elle concerne l’écran Gaming LG UltraGear OLED 27″ QHD 240 Hz 27GX704A-B. Derrière ce nom bien barbare, on trouve un modèle haut de gamme habituellement en vente à 599,99 euros. Vous n’avez pas 600 euros à mettre dans un écran ? Pas de souci, puisqu’il est actuellement en promotion à seulement 349,99 euros. Vous économisez ainsi 250 euros tout en profitant d’un écran de très bonne qualité qui cumule les bons points.

LG UltraGear OLED GX7 : un écran gaming de haute volée

Taillé pour la performance, l’écran LG UltraGear 27GX704A-B s’impose comme une référence pour les joueurs exigeants. Il s’appuie sur une dalle OLED de 27 pouces en résolution QHD (2560 x 1440 pixels), offrant une image particulièrement nette et détaillée. Avec sa fréquence d’affichage de 240 Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms, ce moniteur garantit une réactivité irréprochable sur les jeux nerveux comme les FPS ou les simulations automobiles. Il s’agit également d’une dalle lumineuse qui peut monter jusqu’à 1300 nits grâce à la technologie Micro Lens Array% (MLA+).

Pour assurer une fluidité sans faille, le moniteur embarque les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro. Il est même certifié VESA AdaptiveSync. En calant l’affichage sur la carte graphique, elles éliminent les effets de déchirure d’image et de micro-ralentissements pour une immersion totale en jeu.

Côté ergonomie et confort, LG n’a rien laissé au hasard. L’écran s’ajuste facilement en hauteur, en inclinaison et s’oriente selon vos besoins. Il prend également soin de vos yeux lors des longues sessions grâce à un filtre de lumière bleue, à la technologie anti-scintillement Flicker-Safe et à une technologie anti-reflet avancée.