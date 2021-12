Halo Infinite : une cinématique supprimée dévoile des infos sur la suite du jeu

Halo Infinite est revenu sur le devant de la scène vidéoludique après six ans d'absence en cette fin d'année 2021. Bien entendu, les joueurs ont d'ores et déjà parcouru la campagne solo pour en découvrir tous ses secrets. Cependant, le youtubeur GameCheat13 a décidé d'aller plus loin en fouillant dans les fichiers du jeu. Il y a fait une découverte intrigante.

Si le mode multijoueur gratuit d'Halo Infinite fait grincer des dents en ce moment-même la communauté pour ces microtransactions liées aux cosmétiques de Noël, la campagne solo du titre a plutôt accueilli malgré ces quelques défauts. Comme nous l'avons fait remarqué dans notre test complet, cette nouvelle aventure du Master Chief a des qualités certaines, à commencer par son gameplay, mais accuse quand même le poids de ses six années de développement, avec un monde ouvert relativement pauvre et simpliste et l'absence inexcusable de certaines fonctionnalités, comme la possibilité de rejouer les niveaux à l'envie.

Côté scénario, l'histoire se laisse suivre sans déplaisir, même si de l'avis de nombreux joueurs, cette campagne manque clairement de pêche et de moments de bravoure et d’héroïsme comme seul Halo en avait le secret. Malgré tout, les fans ont d'ores et déjà exploré en long, en large et en travers le nouvel Halo Zeta pour dénicher le moindre easter egg ou référence cachée par les développeurs de 343 Industries.

Une séquence cinématique coupée découverte dans les fichiers du jeu

Et justement, le youtubeur GameCheat13 a décidé d'aller plus loin en fouillant directement dans les fichiers du jeu. En effet, le dataminer y a découvert une séquence cinématique supprimée, qui devait normalement s'afficher au milieu du générique de fin du jeu. Attention, si vous souhaitez ne pas être spoilé, on vous conseille d'arrêter la lecture à partir de maintenant.

Dans cette scène coupée qui dure une trentaine de secondes, on y aperçoit le pilote du Pélican Fernando Esparanza aka Echo 216 capter un signal allié provenant de l'USNC. On y entend le son suivant : “Tag USNC détecté. Désignation : Ami”. Sans surprise, il n'en fallait pas moins pour emballer les fans, qui ont rapidement émis une avalanche de théories concernant cette courte phrase.

Pour certains, il s'agit d'une référence directe au mode coopération de la campagne, qui pour rappel ne sera pas disponible avant mai 2022, comme l'a malheureusement annoncé 343 Industries. Pour d'autres, cette séquence cinématique annonce l'arrivée potentielle d'une extension de la campagne. Certains croisent les doigts et espèrent déjà un retour de l'Arbiter, qui apparaît seulement dans Halo Infinite via un easter egg. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas pourquoi les développeurs ont choisi de supprimer cette séquence.

