Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de mars 2021

Xbox Games With Gold permet de jouer gratuitement tous les mois à une sélection de jeux offerts. Au menu de ce mois de mars 2021, on trouve une sélection éclectique composée de Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 et Port Royale 3.

Fidèle à son calendrier habituel, Microsoft vient de lever le voile sur la liste des jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Games With Gold en mars 2021 dans un communiqué sur son blog. Contrairement au mois dernier, le géant américain offre 4 jeux vidéo aux abonnés : 2 titres Xbox One et 2 titres Xbox 360. Evidemment, la rétrocompatibilité permet aux joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de jouer aux jeux Xbox 360. De plus, les jeux Xbox One sont jouables sur Series X/S.

Xbox games with Gold : voici les jeux gratuits de mars 2021 disponibles sur Xbox

On vous conseille d'abord de tester Warface: Breakout, un jeu de tir tactique où vous affronterez d'autres joueurs dans plusieurs modes de jeu proposant de féroces combats à main armée. Vous aurez accès à un vaste arsenal d’armes. Ensuite, on vous invite à essayer Vicious Attack Llama Apocalypse, un jeu de tir en vue du dessus où vous prendrez le contrôle de méchas pour faire face à…une horde de lamas.

Xbox One et Xbox Series X/S

Warface: Breakout : disponible du 1er au 31 mars

Vicious Attack Llama Apocalypse : disponible du 16 mars au 15 avril

Xbox 360

Metal Slug 3 : Disponible du 1er au 15 mars

Port Royale 3 : Disponible du 16 au 31 mars

Sur Xbox 360, Microsoft offre Metal Slug 3, un jeu d'aventures déjanté où vous devrez affronter des crabes géants pour défaire les les forces rebelles du Général Morden. “Semez la destruction dans ce run and gun légendaire” encourage Microsoft. Enfin, on vous conseille Port Royale 3, un excellent jeu de pirates. Vous y incarnez un jeune capitaine dont le seul but est de devenir l’homme le plus puissant du Nouveau Monde. Pour arriver à vos fins, vous devrez développer votre fortune, votre gloire et votre pouvoir avec les routes commerciales, et piller des navires sans le moindre scrupule.