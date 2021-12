Assassin’s Creed Origins : le jeu sera bientôt à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Assassin’s Creed Origins est sorti en 2017 sur PC, Xbox One et PS4. Contrairement à Odyssey (2018), il n’a pas reçu de patch pour tourner à 60 FPS sur les nouvelles consoles. Ubisoft a indiqué que l’erreur serait bientôt réparée.

Assassin’s Creed Origins est un jeu important dans la franchise, puisqu'il a inauguré une nouvelle formule plus ouverte axée sur le RPG. Sorti en 2017, il ne bénéficie pas de patch pour y jouer à 60 images par seconde sur les nouvelles consoles alors que c'est le cas pour le volet suivant, à savoir Odyssey.

Les fans demandaient à cors et à cri cette mise à jour et Ubisoft a entendu les suppliques. Dans un tweet, le studio français indiqué travailler dessus et nous demande de rester à l’affut.

Origins ne sera pas plus bloqué à 30 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails. On peut évidemment partir du principe que le jeu sera en 4K (comme sur les versions Xbox One X et PS4 Pro) avec simplement la possibilité d’y jouer en 60 FPS. Il n'est pas non plus absurde d'espérer des temps de chargement réduits. A l’heure actuelle, si vous lancez Origins sur votre PS5, le jeu reste bloqué à 30 images par seconde. La seule version qui va au-delà se trouve sur PC.

Assassin’s Creed Origins est sorti en 2017 après une pause d’un an pour la série. Cela a permis à Ubisoft d'inaugurer une nouvelle formule, avec un monde plus ouvert, un système de quêtes annexes et de loot, très inspiré par ce qu’avait fait The Witcher 3. Origins a aussi été l’occasion d’explorer une nouvelle période historique, l’Egypte lagide entre pleine guerre civile entre Ptolémée et Cléopâtre. Le joueur y incarne Bayek, le premier assassin de l’histoire. Un titre salué par la critique et apprécié par les fans, tant par son gameplay que son ambiance unique.

Du côté du dernier volet, Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a dévoilé il y a peu le nouveau DLC : l’aube du Ragnarok. De même, une nouvelle quête, “récits croisés”, est disponible. Ubisoft promet ainsi une nouvelle année de contenus en attendant l’annonce du prochain volet qui devrait arriver l’année prochaine si tout se passe bien.

En tout cas, les fans d’Origins ont été entendus. Enfin. Une bonne occasion de le (re)découvrir.