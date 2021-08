Halo Infinite : les configurations PC viennent de tomber, il faudra prévoir une machine musclée !

Halo Infinite doit arriver sur Xbox Series X/Series S, Xbox One et PC ce 8 décembre 2021. Tout juste après avoir dévoilé la date de sortie, Microsoft et 343 Industries viennent de révéler les configurations PC. Et malheureusement, il faudra être équipé d'une machine robuste pour profiter du titre dans les meilleures conditions.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft et 343 Industries viennent enfin de dévoiler la date de sortie officielle du très attendu Halo : Infinite. Le Master Chief donne rendez-vous aux joueurs le 8 décembre 2021 sur Xbox Series X/Series S, sur Xbox One et sur PC.

Pour célébrer la nouvelle comme il se doit, l'éditeur américain a publié un tout nouveau trailer dans lequel on peut apercevoir notre Spartan préféré venir en aide à une leader de la résistance plutôt en mauvaise position. Par ailleurs, vous savez peut-être que le jeu a pu se laisser approcher durant une première phase de bêta ouverte sur PC. L'occasion pour les joueurs de tester le titre, et surtout de voir que l'optimisation n'était pas vraiment au point, avec des baisses de framerate récurrentes, et ce malgré des configurations solides (comme le démontre le Youtubeur gaming JackFrags).

Les joueurs attendaient donc avec impatience de connaître les configurations minimales et recommandées de Halo : Infinite sur PC. C'est désormais chose faite, Microsoft et 343 Industrie ayant précisé la chose sur la fiche produit du jeu sur Steam. Et comme le craignaient certains médias spécialisés et youtubeurs, les machines les plus modestes auront bien du mal à profiter du jeu dans de bonnes conditions.

Voici les configurations de Halo Infinite sur PC

Commençons par le configuration minimale requise :

Système d'exploitation : Windows 10 RS3 x64

Processeur : AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Carte graphique : AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 Go de mémoire interne requis

Quant à la configuration recommandée, il faudra s'assurer d'avoir une machine relativement récente (moins de trois ans) :

Système d'exploitation : Windows 10 19H2 x64

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 Go de mémoire interne

Que pensez-vous des configs nécessaires pour profiter du jeu sur PC ? Dites-le-nous dans les commentaires.