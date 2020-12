Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de janvier 2021

Comme chaque mois, Microsoft renouvelle le catalogue des jeux disponibles via l'abonnement Games With Gold. Au menu de cette moisson de janvier 2021 : Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII et Breakdown.

Microsoft vient tout juste de dévoiler les 4 titres qui seront offerts en janvier 2021 aux abonnés Xbox Games With Gold. Et comme chaque mois, il y a du lourd. Les abonnés au service ne seront pas déçus, c'est certain. Rappelons que le prix de l'abonnement au Gold est fixé à 6,99 €/mois, mais qu'il est aussi inclus à l'offre Xbox Game Pass Ultimate. Vendu 12,99 €/mois (les 3 premiers mois sont à 1 €), cet abonnement donne aussi accès à plus d'une centaine de titres sur console, PC et Android (via xCloud).

Nous vous conseillons de jeter de commencer le mois en jetant un oeil à Little Nightmares, qui vous place dans la peau d'une petite fille en ciré jaune et retenue prisonnière sur un navire. Particularité de celui-ci ? Être rempli de créatures toutes plus effrayantes les unes que les autres. Et si vous aimez vraiment les jeux oppressants, mais dotés cette fois d'une bonne dose d'humour, on vous recommande également Dead Rising. Dans ce jeu remasterisé pour la Xbox One en 1080p et en 60 i/s, vous vous retrouvez dans un centre commercial bardé de zombis. Il vous faudra tout faire pour réussir à survivre durant les 72 prochaines heures, lesquelles s'annoncent bien compliquées.

Xbox One

Little Nightmares : à télécharger du 1er au 31 janvier 2021

: à télécharger du 1er au 31 janvier 2021 Dead Rising : à télécharger du 16 janvier au 15 février 2021

Xbox 360 et Xbox



The King of Fighters XIII : à télécharger du 1er au 15 janvier 2021

: à télécharger du 1er au 15 janvier 2021 Breakdown : à télécharger du 16 au 31 janvier 2021

Quant aux titres issus de plus anciennes générations de console, on trouve ce mois-ci Breakdown, un titre sorti sur la toute première Xbox. Vous incarnez Derrick Cole, un personnage doté de super-pouvoirs qui se retrouve enfermé dans un laboratoire. On profite aussi ce mois-ci de The King of Fighters XIII, provenant quant à lui de la Xbox 360. Sorti en 2010 en arcade et l'année suivante sur la console de Microsoft, ce nouvel épisode de la licence à succès montre que les jeux de combat n'ont rien perdu de leur superbe. C'est probablement par celui-là que nous allons commencer en janvier, mais ce n'est qu'une affaire de goûts, après tout.

Enfin, notez que ces titres fonctionnent aussi sur Xbox Series X et Xbox Series S grâce au système de rétrocompatibilité mis en place par Microsoft.