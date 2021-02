Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de février 2021

Xbox Games With Gold permet de jouer gratuitement tous les mois à une sélection de jeux. Au menu de ce mois de février 2021, on trouve Gears 5, Resident Evil, Dandara, Lost Planet 2 et Indiana Jones.

Microsoft vient de lever le voile sur la liste des jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Games With Gold en février 2021. Á partir de ce mois, la firme américaine offrira un total de 5 jeux au lieu de 4. La rétrocompatibilité permet aux joueurs Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S de jouer aux jeux Xbox 360. De même, les titres Xbox One sont jouables sur Series X/S.

Xbox Games With Gold : voici les jeux gratuits de février 2021 disponibles sur Xbox Series, Xbox One et Xbox 360

Microsoft propose d'abord Gears 5, un jeu sorti sur Xbox One mais optimisé pour les Xbox Series X/S. Il s'agit d'un excellent jeu de tir qui se déroule dans un monde ouvert et inquiétant. Dans un second temps, on vous conseille Resident Evil, le Remaster du Remake du premier épisode de la saga culte. C'est une aubaine pour les fans de la saga. Enfin, n'hésitez pas à tester Dandara, un jeu indépendant en 2D.

Xbox One

Gears 5 : à télécharger du 1er au 28 février 2021

: à télécharger du 1er au 28 février 2021 Resident Evil : à télécharger du 1er au 28 février 2021

à télécharger du 1er au 28 février 2021 Dandara : à télécharger du 16 février au 15 mars 2021

Xbox 360 et Xbox

Lost Planet 2 : à télécharger du 16 au 28 février 2021

à télécharger du 16 au 28 février 2021 Indiana Jones et le Tombeau Maudit : à télécharger du 1er au 15 février 2021

Sur Xbox 360, Microsoft offre aussi Lost Planet 2, un jeu vidéo de tir à la troisième personne signé Capcom qui permet d'affronter d'horribles créatures sur la planète EDN III. Pour finir, l'abonnement donne accès à un jeu sorti sur la première Xbox : Indiana Jones et le Tombeau Maudit. Evidemment, le tire n'a pas échappé à l'outrage des ans mais ravira les nostalgiques grâce à son gameplay efficace.

Pour rappel, tous les jeux récupérés dans le cadre du Game Pass sont définitivement dans votre bibliothèque. Vous pouvez donc conserver les jeux offerts pour plus tard. Que pensez-vous de la sélection du mois de février 2021 ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.