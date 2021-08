Halo Infinite sortira bien le 8 décembre 2021, c’est officiel !

Microsoft a enfin confirmé la date de sortie de Halo Infinite. Rendez-vous donc le 8 décembre prochain pour retrouver Masterchief et ses camarades dans une campagne qui s’annonce dantesque. Mais avant cela, il faudra d’abord se contenter du mode multijoueur, dont 343 Industries a révélé un nouveau trailer.

Les rumeurs disaient donc vrai. Hier, plusieurs sources pointaient du doigt l’apparition de Halo Infinite dans les listings du Microsoft Store. Ces derniers annonçaient alors une sortie du jeu pour le 8 décembre 2021. Il n’aura pas fallu longtemps avant d’en avoir la confirmation. Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2021, l’éditeur de Redmond a mis fin aux attentes des joueurs. Halo Infinite sera bel et bien disponible ce 8 décembre.

Pour annoncer la nouvelle, la firme a mis les bouchées doubles. Premièrement, les fans ont eu droit à une Xbox Series X customisée aux couleurs de la saga, dont les stocks se sont écoulés aussi rapidement que d’ordinaire. Puis, pour couronner le tout, un nouveau trailer riche en émotions a été diffusé. Dans cette cinématique, on suit une cheffe de groupe en devenir, en proie à des adversaires plutôt costauds. Heureusement, elle obtient vite de l’aide de Masterchief.

Pas de trace de gameplay ni de la campagne solo. Ici, on se concentre avant tout sur le multijoueur. Ce qui n’est pas vraiment une surprise, compte tenu du fait que ce mode sera le premier disponible à la sortie du jeu et entièrement gratuit. On imagine que les développeurs de chez 343 Industries sont encore un peu frileux à l’idée de montrer à quoi ressemble leur jeu, malgré une bêta qui semble avoir été un succès.

Il faut dire que le premier aperçu diffusé a laissé de marbre les joueurs — et c’est le moins que l’on puisse dire. Après de longs mois de retravail et d’ajustements, le grand public attend avec impatience ce que le studio a pondu. Alors que la saga fête ses 20 ans, l’événement est immense dans la communauté gaming. Plus que quelques mois avant d’en profiter.