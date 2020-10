Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de novembre 2020

Xbox Games With Gold offre tous les mois à ses abonnés 4 jeux vidéo gratuitement. Fidèle à son calendrier habituel, Microsoft vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection offerte sur Xbox One et Xbox 360 pour le mois de novembre 2020. Ce mois-ci, les abonnés sont invités à tester Aragami: Shadow Edition, Swimsanity!, Full Spectrum Warrior et Lego Indiana Jones.

Quelques heures après Sony et son PlayStation Plus, Microsoft révèle la liste des 4 jeux offerts aux abonnés Xbox Games With Gold. Comme toujours, la firme américaine offre 2 jeux Xbox One et 2 titres Xbox 360. Les titres Xbox 360 sont jouables sur la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits de novembre 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Sur Xbox One, on vous conseille d'abord de tester Aragami: Shadow Edition, un jeu d’infiltration efficace qui se déroule dans un univers fantastique où vous incarnez un assassin. Ensuite, on vous recommande Swimsanity!, un jeu de tir sous-marin où serez invité à dégommer des créatures de la mer.

Xbox One

Aragami: Shadow Edition : à télécharger du 1er au 30 novembre 2020

: à télécharger du 1er au 30 novembre 2020 Swimsanity! : à télécharger du 16 novembre au 15 décembre 2020

Xbox 360

Full Spectrum Warrior : à télécharger du 1er au 15 novembre 2020

: à télécharger du 1er au 15 novembre 2020 Lego Indiana Jones : à télécharger du 16 au 30 novembre 2020

Sur Xbox 360, on vous invite à tester Full Spectrum Warrior, un jeu de guerre ultra réaliste où vous dirigez une équipe de GI. Dans un second temps, les abonnés pourront tester Lego Indiana Jones. Comme son nom l'indique, vous revivrez les aventures du célèbre archéologue en version Lego.

Enfin, on notera que Maid of Sker, un survival-horreur offert le mois dernier, est toujours accessible jusqu'au 15 novembre. Que pensez-vous de la sélection du mois ? On attend votre avis dans les commentaires.