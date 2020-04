Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de mai 2020

Xbox Games With Gold permet tous les mois à ses abonnés de jouer gratuitement à 4 jeux Xbox. Ce mois-ci, Microsoft offre l’accès à une sélection de haut vol composée de titres très différents les un des autres, comme V-Rally 4, Overlord 2 ou Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr.

Fidèle à ses habitudes, Microsoft vient de lever le voile sur la liste des 4 jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, les titres sortis sur Xbox 360 sont compatibles avec la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. Par contre, il n’est évidemment pas possible d’installer un jeu Xbox One sur la Xbox 360.

Découvrez les jeux offerts sur Xbox One et Xbox 360 en mai 2020

Sur Xbox One, les fans de jeux de course devraient adorer V-Rally 4. Classique mais efficace, le jeu lancé en 2018 se distingue par ses graphismes réussis et un gameplay agréable. Ensuite, on vous invite à tester Warhammer 40.000 Inquisitor – Martyr, un jeu d’action RPG où le joueur incarne un Inquisiteur dans le secteur de Caligari. Sans surprise, vous devrez y affronter une armée de démons et de mutants.

Xbox One

V-Rally 4 : à télécharger du 1er au 31 mai 2020

Warhammer 40.000 Inquisitor – Martyr : à télécharger du 16 mai au 15 juin 2020

Xbox 360

Sensible World of Soccer : à télécharger du 1er au 15 mai 2020

Overlord : à télécharger du 16 au 31 mai 2020

Sur Xbox 360, Microsoft offre l’accès à Sensible World of Soccer, un jeu de foot arcade qu’on réservera aux amateurs de rétrogaming. Enfin, on vous encourage à tester Overlord. Vous y incarnerez un maître du mal sanguinaire bien décidé à dominer le monde. Entre jeu de stratégie et de baston, le titre se distingue surtout par son concept original.

Enfin, on notera que trois jeux offerts le mois dernier sont toujours disponibles, à savoir Project Cars 2, Knights of Pen and Paper Bundle et Toybox Turbos. Que pensez-vous de la sélection de ce mois-ci ? On attend votre avis dans les commentaires.