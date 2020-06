Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de juillet 2020

Xbox Games With Gold permet tous les mois à ses abonnés de tester 4 jeux vidéo gratuitement. Microsoft vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection offerte sur Xbox One et Xbox 360 en juillet 2020. Suivez le guide.

Ce jeudi 25 juin, Microsoft a révélé le nom des 4 jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Ce mois-ci, la firme mise sur une sélection plutôt variée avec un jeu de voitures, de plateformes, un beat’em up et un jeu de baseball. Comme toujours, les titres Xbox 360 sont tous compatibles avec Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits de juillet 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Sur Xbox One, on vous invite d’abord à récupérer WRC 8 FIA World Rally Championship, le jeu de courses officiel du Championnat du monde des rallyes 2019. Ultra réaliste, le titre se distingue grâce à ses conditions météo dynamiques. Ensuite, on vous conseillera de Dunk Lords, un jeu de baseball aux allures de beat’em up.

Xbox One

WRC 8 FIA World Rally Championship : à télécharger du 1er au 31 juillet 2020

Dunk Lords : à télécharger du 1er juillet au 15 août 2020

Xbox 360

Saints Row 2 : à télécharger du 1er au 15 juillet 2020

Juju : à télécharger du 16 au 31 juillet 2020

Sur Xbox 360, Microsoft propose Saints Row 2. Dans ce jeu de gangsters inspiré de GTA, vous incarnez un chef de gang en devenir en quête de respect. Pour vous imposer dans le milieu criminel de Stillwater, vous allez devoir mettre sur pied plusieurs trafics illégaux. Enfin, on vous invite à tester Juju, un jeu de plateformes classique qui se distingue surtout grâce à ses graphismes très colorés.

Pour rappel, certains titres offerts en juin sont toujours disponibles gratuitement : Shantae and the Pirate’s Curse (jusqu’au 30 juin 2020), Coffee Talk (jusqu’au 15 juillet 2020) et Sine Mora (jusqu’au 30 juin 2020). Que pensez-vous de la sélection Xbox de ce mois-ci ? On attend votre avis dans les commentaires.