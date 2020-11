Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de décembre 2020

Xbox Games With Gold permet de jouer gratuitement à 2 jeux Xbox One et 2 jeux Xbox 360 en ce mois de décembre 2020. Cette fin d’année, la sélection mensuelle de Microsoft se compose de The Raven Remastered, BLEED 2, Saints Row : Gat out of Hell et Stacking.

Ce mardi 24 novembre 2020, Microsoft a levé le voile sur la liste des jeux offerts dans le cadre de l’abonnement Xbox Games With Gold en décembre. Comme toujours, la rétrocompatibilité permet aux joueurs Xbox One de jouer aux jeux Xbox 360.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits de décembre 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Dès le 1er décembre, on vous conseille de tester The Raven Remastered sur Xbox One. Ce point and click vous embarque dans une enquête policière dans l’univers d’Agatha Christie. Ensuite, jetez-vous sur BLEED 2, un jeu d’action où vous combattez des envahisseurs venus de l’espace.

Xbox One

The Raven Remastered : à télécharger du 1er au 31 décembre 2020

: à télécharger du 1er au 31 décembre 2020 BLEED 2 : à télécharger du 16 décembre au 15 janvier 2020

Xbox 360

Saints Row – Gat out of Hell : à télécharger du 1er au 15 décembre 2020

: à télécharger du 1er au 15 décembre 2020 Stacking : à télécharger du 16 au 31 décembre 2020

Sur Xbox 360, on vous invite à récupérer Saints Row – Gat out of Hell pour une plongée au coeur des enfers. Pour sauver le président des Etats-Unis, vous devrez en effet affronter Satan himself. Enfin, Microsoft offre Stacking, un jeu d’aventure et de réflexion où vous incarnerez une poupée russe à la recherche de sa famille.

Pour mémoire, certains titres offerts le mois dernier sont toujours disponibles : Swimsanity! (Jusqu’au 15 décembre 2020) et Lego Indiana Jones (jusqu’au 30 novembre 2020). Que pensez-vous de la sélection du mois ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.