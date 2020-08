Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de septembre 2020

Xbox Games With Gold offre chaque mois à ses abonnés 4 jeux vidéo. Fidèle à ses habitudes, Microsoft vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection offerte sur Xbox One et Xbox 360 pour septembre 2020. Ce mois-ci, Xbox mise sur une sélection éclectique composée de Tom Clancy’s The Division, The Book of Unwritten Tales 2, de Blob 2 et Armed and Dangerous.

Quelques heures après Sony, Xbox dévoile la sélection de jeux offerts aux abonnés de son offre. Comme toujours, les abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate peuvent télécharger gratuitement 4 jeux vidéo. Les titres Xbox 360 sont jouables sur la Xbox One. Mais il n’est pas possible d’installer un jeu Xbox One sur la 360.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits de septembre 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Sur Xbox One, on vous invite d’abord à tester Tom Clancy’s The Division, un jeu d’infiltration et de tir à la troisième personne développé par Ubisoft. Vous y incarnez un agent de la Strategic Homeland Division qui évolue dans un New York ravagé par un virus. Dans un second temps, on vous conseille The Book of Unwritten Rules 2, un point and click sans prétention qui se déroule dans un univers fantastique et coloré.

Xbox One

Tom Clancy’s The Division : à télécharger du 1er septembre au 30 septembre 2020

à télécharger du 1er septembre au 30 septembre 2020 The Book of Unwritten Tales 2 : à télécharger du 16 septembre au 15 octobre 2020

Xbox 360

de Blob 2 : à télécharger du 1er septembre au 15 septembre 2020

Armed and Dangerous : à télécharger du 16 septembre au 30 septembre 2020

Sur Xbox 360, Microsoft propose de Blob 2, un jeu de plateforme déjanté où vous devrez mettre un peu de couleur dans une ville grisâtre, et Armed and Dangerous, un jeu d’action classique mais efficace. Si la sélection de septembre 2020 ne vous séduit pas, on rappelle qu’il est encore possible de récupérer certains jeux offerts le mois dernier : Portal Knights (jusqu’au 30 aout), Override: Mech City Brawl (jusqu’au 15 septembre 2020) et Red Faction II (jusqu’au 31 aout).