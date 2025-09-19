Gaming Copilot débarque sur PC Windows et smartphone, un assistant en jeu pour vous aider à battre un boss ou finir une quête

Plus besoin de chercher une soluce ou d'aller voir un walkthrough sur YouTube. Gaming Copilot est notre nouveau compagnon si on a besoin d'assistance en jeu.

Le mois dernier, Microsoft lançait son assistant IA en jeu Gaming Copilot auprès d'une part réduite de joueurs. Désormais, le chatbot IA optimisé pour le jeu vidéo est disponible pour tout le monde, même en Europe, pour les plus de 18 ans. Seule la Chine est privée de cette fonctionnalité. Gaming Copilot est déjà déployé sur les PC Windows et le sera au mois d'octobre sur smartphone via l'application mobile Xbox.

Les joueurs peuvent invoquer Gaming Copilot en jeu et communiquer avec lui par texte ou par la voix. L'IA analyse ce qu'il se passe à l'écran, peut comprendre ce qu'il s'y passe en temps réel, et se base sur des informations en ligne pour guider et aider l'utilisateur qui fait face à une difficulté. Il peut s'agir d'un boss trop dur à battre, d'une quête qu'on a du mal à accomplir, d'un succès qui nous échappe… On peut aussi demander à Gaming Copilot des informations historiques relatives au titre auquel on est en train de jouer pour obtenir plus de contexte.

Comment utiliser Gaming Copilot ?

Pour invoquer Gaming Copilot sur Windows, l'application Xbox PC doit être installée sur votre appareil et vous devez être connecté à votre compte Xbox. Appuyez sur les touches Windows + G pour ouvrir la Game Bar, l'overlay de Xbox. L'icône Gaming Copilot est affichée dans la barre d'accueil, il suffit d'appuyer dessus pour lancer l'expérience.

Une fois que Gaming Copilot a été ouvert, vous pouvez échanger avec lui en vocal de manière transparente via la fonctionnalité “Appuyer pour parler”. Vous devez d'abord l'activer dans les paramètres. Rendez-vous dans le menu “Matériel et raccourcis clavier” et définissez votre propre raccourci clavier pour lancer une conversation avec l'assistant IA. Le mode Mini est un widget qui permet de conserver un raccourci vers Gaming Copilot à l'écran, mais sans qu'il encombre trop l'affichage.

Sur mobile, un nouvel onglet Gaming Copilot va être ajouté à l'app Xbox. On peut lui poser des questions sur un jeu et l'IA aura des informations sur votre progression, mais il ne semble pas qu'il soit possible de lui partager l'écran ou même un média pour s'adapter à notre situation en jeu.